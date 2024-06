Im letzten Handelstag hat die Aktie von UnitedHealth Group (UNH) einen Rückgang von 1,59% auf $489.23 verzeichnet und damit hinter der allgemeinen Marktentwicklung zurückgeblieben. Der S&P 500 verzeichnete hingegen einen Gewinn von 0,77%. Der Aktienkurs des größten US-Krankenversicherers ist im vergangenen Monat um 5,24% gefallen und hat damit sowohl den Anstieg im medizinischen Sektor von 1,49% als auch den des S&P 500 von 3,71% nicht erreicht. Angesichts der bevorstehenden Veröffentlichung der Gewinndaten am 16. Juli 2024, bei der ein Gewinn von $6,70 je Aktie erwartet wird, denkt die Anlagegemeinschaft mit Spannung über die künftige Leistung der Gruppe nach. Dieser Prognose zufolge würde dieses Ergebnis einem Wachstum von 9,12% gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres entsprechen. Der konsensierte Schätzwert für das Quartalseinkommen liegt momentan bei $98.92 Milliarden, was einer Steigerung von 6,48% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gleichkommt. Für das gesamte Jahr wird ein Ergebnis von $27.57 je Aktie bei einem Umsatz von $398.24 Milliarden erwartet, was jeweils eine Veränderung von +9,75% und +7,16% zum Vorjahr bedeutet.

Investoren beobachten Rank und Industrietrends

Die Anleger sollten ebenfalls ihre Aufmerksamkeit auf Änderungen in den Analystenschätzungen für UnitedHealth Group legen. Aktuelle Veränderungen können Einblicke in kurzfristige Geschäftstrends und dementsprechend in die Geschäftsaussichten geben. Diesbezüglich hat sich im letzten Monat der Konsenswert der geschätzten EPS um 0,1% verringert. Dabei besitzt UnitedHealth zurzeit einen Zacks Rank von #3 (Halten). Der Zacks Rank ist ein eigens entwickeltes Modell, das Änderungen der Schätzungen berücksichtigt und eine Handlungsempfehlung ausspricht. In puncto Preis-Leistungs-Verhältnis wird UnitedHealth mit einem Forward-P/E-Verhältnis von 18.03 gehandelt, höher im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 16.13, was die Wertpapiere etwas teurer als die der Konkurrenz erscheinen lässt. Nach dem Zacks Industry Rank befindet sich die Branche der Medical - HMOs derzeit auf Platz 71 und gehört damit zu den obersten 29% von über 250 bewerteten Branchen, was auf eine überdurchschnittliche Branchenstärke hinweist.

Unitedhealth Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...