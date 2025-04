München (ots) -- Da steckt Liebe drin: Estefania präsentiert neuen gefühlvollen Lovesong- "Kometen" ist ab Freitag, 25. April 2025, erhältlichEstefania Wollnys großer Traum war immer die Musik-Karriere - diesen Traum hat sich der Dokusoap-Star erfüllt. Jetzt veröffentlicht sie einen neuen Song, ihre Erfolgsreise geht weiter.Estefania Wollny startet musikalisch wieder voll durch: Mit ihrer neuen Single "Kometen" präsentiert sie einen gefühlvollen Lovesong, der das schwebende Gefühl junger Liebe in poetische Bilder kleidet. In dem Song geht es um zwei Menschen, die sich wie Kometen durch das Universum bewegen - frei, unbeschwert und ganz im Hier und Jetzt vereint durch ihre Emotionen.Für "Kometen" hat Estefania erneut mit Erfolgsproduzent Daniel Americo Barbosa zusammengearbeitet, mit dem sie bereits in der Vergangenheit musikalische Erfolge feiern konnte. Die Single überzeugt durch eingängige Melodien, eine moderne Pop-Produktion und Estefanias gefühlvolle Stimme, die den Song zu einem echten Gänsehaut-Moment macht.Mit "Kometen" beweist Estefania einmal mehr, dass sie sich als eigenständige Künstlerin im Pop-Genre etabliert - mit Tiefgang, Emotion und viel Persönlichkeit.Über EstefaniaEstefania Wollny entdeckte schon früh ihre Leidenschaft für Musik. Bereits in jungen Jahren stand sie vor der Kamera und bewies ihr Talent als Sängerin. Mit ihrer markanten Stimme, emotionalen Texten und einem Gespür für moderne Popmusik veröffentlichte sie ihre ersten Singles, darunter Songs wie "Leise Rufe" und "Sommerliebe". In enger Zusammenarbeit mit Produzent Daniel Americo Barbosa entwickelte Estefania ihren ganz eigenen Stil - eine Mischung aus gefühlvollem Deutschpop und zeitgemäßem Sound. Schritt für Schritt etablierte sie sich als eigenständige Künstlerin, die mit Herzblut und Authentizität überzeugt.Die Single "Kometen" von Estefania ist ab dem 25. April 2025 erhältlich. Der Song wird von El Cartel Music veröffentlicht und von Universal Music vertrieben.----- Download / Stream-----LINK----- Link zum Video-----LINKPressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100930843