Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, was für ein Sport-Sommer! Den Auftakt macht die Fußball-EM in unserem Heimatland, die vom 14. Juni bis zum 14. Juli 2024 in zehn deutschen Städten ausgetragen wird. Ab dem 26. Juli folgen in Paris die Olympischen- und Paralympischen Spiele. Die Sportereignisse gehören zur Kategorie der Mega-Events, bei denen Milliarden im Spiel sind -...

Den vollständigen Artikel lesen ...