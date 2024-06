Seit Jahresbeginn hat die Adobe-Aktie rd. 10% verloren. Die Kursentwicklung verwundert, hat doch der Nasdaq 100 dank KI-Hype im Tech-Sektor zeitgleich etwa 18% zugelegt. Die Produkte Photoshop, InDesign & Co. gelten zwar als Goldstandard in der Kreativwirtschaft. Angesichts des wachsenden Wettbewerbs durch Startups wie Stability AI und Midjourney gab es aber Bedenken, dass Adobe technologisch ins Hintertreffen geraten könnte. Diese Zweifel beseitigten die am Donnerstag (13.6.) gemeldeten Q2-Zahlen (per 31.5.), die zudem die Hoffnung auf eine bevorstehende Trendwende weckten. Der Umsatz stieg wb. um 11% auf 5,31 Mrd. US-Dollar, das ber. ...

