Der Hype rund um das Thema Künstliche Intelligenz kennt an der Wall Street keine Grenzen. Nvidia, Vorzeigeunternehmen aus dem Sektor, kommt allein in diesem Börsenjahr auf eine Performance von 170 Prozent. Nicht ganz so stark, aber auf dem besten Weg ist ein Hardwarehersteller, der auf den Zug erfolgreich aufgesprungen ist.Dell Technologies ist das Unternehmen, das zuletzt stark vom KI-Boom profitiert hat. Die Gesellschaft baut KI-optimierte Server und kann sich vor Aufträgen kaum retten.Wie berichtet, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...