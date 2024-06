VANCOUVER, British Columbia, 18. Juni 2024 / IRW-Press / Sirona Biochem Corp. (TSX-V: SBM) (FWB: ZSB) (OTC: SRBCF) freut sich bekannt zu geben, dass sein innovativer Anti-Aging-Wirkstoff GlycoProteMim in dem neu veröffentlichten Researchreport "Novel Treatments for Age-Related Skin Problems" von Stonegate Healthcare vorgestellt wurde. Der Bericht liefert eine eingehende Analyse der neuesten Fortschritte auf dem 12,5 Milliarden $ schweren Markt für Anti-Aging-Hautpflege.

Die Studie beleuchtet GlycoProteMim neben anderen prominenten Wirkstoffen wie OS-01 von OneSkin, Soy Peptides von Sisley Paris, Pitera von SK-II und TNS Advanced Serum von SkinMedica. GlycoProteMim ist bekannt für seinen einzigartigen Ansatz zur Hautverjüngung, der sowohl das oberflächliche Erscheinungsbild als auch die zugrunde liegenden zellulären Mechanismen angeht und damit eine herausragende Stellung in der sich entwickelnden Landschaft der Hautpflegebehandlungen einnimmt.

"Wir sind besonders gespannt auf fortschrittliche, neuartige topische Wirkstoffe wie GycoProteMim und Pitera sowie Peptide wie OS-01. Wir sind der Ansicht, dass diese den Retinoiden, Toxinen und Dermalfüllern, die fest im Markt verankert sind, weiterhin Marktanteile abgewinnen werden", schreibt Stonegate Healthcare in seinem Researchreport.

Link zum Bericht: Stonegate Healthcare Partners Announces Publication of Thematic Report on Anti-Aging Dermatology Innovations

Über Sirona Biochem

Sirona ist ein Unternehmen, das sich mit kosmetischen Inhaltsstoffen und der Arzneimittelforschung beschäftigt und über eine eigene Technologieplattform verfügt. Sirona hat sich auf die Stabilisierung von Kohlehydratmolekülen zur Verbesserung von Wirksamkeit und Sicherheit spezialisiert. Neue Wirkstoffkomplexe werden patentiert, um das Umsatzpotenzial zu maximieren.

Sironas Wirkstoffverbindungen werden an führende Unternehmen in aller Welt in Lizenz vergeben. Diese verpflichten sich im Gegenzug zur Zahlung von Lizenzgebühren, "Meilensteingebühren" (die bei Erreichen von Vertragszielen fällig werden) und laufenden Umsatzbeteiligungsgebühren. Sironas Labor, TFChem, befindet sich in Frankreich und wurde dort bereits mehrfach mit wissenschaftlichen Preisen ausgezeichnet bzw. hat von der Europäischen Union und der französischen Regierung diverse Förderungen erhalten. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.sironabiochem.com.

Über GlycoProteMimTM

GlycoProteMim ist ein neuartiger Anti-Aging-Wirkstoff, der unter der Leitung von Dr. Géraldine Deliencourt-Godefroy mit von der Natur inspirierten chemischen Substanzen entwickelt wurde. Dieser Wirkstoff wurde aus klinischer Sicht als bedeutender Durchbruch in der nicht-invasiven Anti-Aging-Hautpflege bewertet und ermöglicht eine starke Verjüngung gealterter Haut. GlycoProteMim ist sicher, wirksam und einfach in der Anwendung und eignet sich je nach Präferenz des Anwenders entweder als Ergänzung oder als Alternative zu Botox und Dermalfüllern. Geplant ist, das erste Verbraucherprodukt, das GlycoProteMim enthält, Anfang 2025 über eine Tochtergesellschaft - Sirona Laboratories - in Europa und Nordamerika auf den Markt zu bringen. Weitere Expansionen in andere Märkte sind ebenfalls vorgesehen. Nähere Informationen erhalten Sie unter https://www.glycoprotemim.com.

