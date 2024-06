Neuer umfassender Report zum Ausgabeverhalten der Generation Z, der voraussichtlich größten und wohlhabendsten Generation aller Zeiten

"Spend Z" identifiziert Kaufkraft der Konsumenten der Generation Z, die bis 2030 12 Billionen USD erreichen wird

Hohe Affinität zu ESG (Environmental, Social und Governance): 77 der Konsumenten aus der Generation Z geben an, nicht von Ländern mit schlechten Umweltstandards kaufen zu wollen

NielsenIQ ("NIQ") hat gemeinsam mit World Data Lab (WDL) den ersten umfassenden Report zum Ausgabenverhalten der Generation Z erstellt. Die im "Spend Z"Report vorgestellten Erkenntnisse und Analysen unterstreichen das Engagement von NIQ, umsetzbare Markteinblicke zu liefern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240605138446/de/

Der Report zeigt auf was Unternehmen, die Wege zum Wachstum erschließen möchten, hinsichtlich der Generation Z der größten und ersten wirklich globalen Generation wissen müssen und beleuchtet Präferenzen, Ausgabegewohnheiten, Werte und Prioritäten. Er zeigt außerdem wie und wo die zwischen 1997 und 2012 geborenen Konsumenten einkaufen, was sie kaufen und wie sie das Kaufverhalten anderer Generationen beeinflussen.

Aus dem Report geht hervor, dass die Generation Z, 25 (2 Milliarden) der Weltbevölkerung ausmacht und ihre globale Kaufkraft bis 2030 voraussichtlich auf 12 Billionen USD steigen wird. Das machtsie möglicherweise zur wohlhabendsten Generation weltweit Die Gen Z dürfte bis dahin die Ausgaben der Boomer-Generation überholt haben. Bis 2034 wird die Generation Z mehr als 9 Billionen Dollar ausgegeben haben; mehr als jede andere Generation.

"Die Generation Z ist da, bereit Geld auszugeben und Unternehmen müssen wissen, wie sie sich auf sie einstellen müssen. Zu verstehen, was diese Generation auszeichnet, ist der Schlüssel, um die Wachstumschance in Höhe von mehr als 12 Billionen USD nutzen zu können", sagte Tracey Massey, Chief Operating Officer von NIQ. "Unternehmen versuchen, diese Wachstumsmöglichkeiten zu verstehen, die die Generation Z darstellt, und wie sie andere beeinflussen. "Spend Z" ist nur ein Beispiel dafür, wie NIQ seinen Kunden dabei hilft ihre Ziele zu erreichen, indem sie Verbraucherbedürfnisse antizipieren und befriedigen."

Wichtige Erkenntnisse über die Generation Z:

Sie verlangen Authentizität: Junge Konsumenten interessieren sich stärker für authentische Beziehungen zu Influencern und Marken. "Sich selbst treu zu bleiben" ist ist für die Generation Z weltweit die am häufigsten genannte Beschreibung von Erfolg. Zugehörigkeit und Selbstwertgefühl sind zwei weitere wichtige Werte, zusammen mit einem starken Identitätsgefühl, das mit sozialem Engagement und Aktivismus im Zusammenhang steht.

Junge Konsumenten interessieren sich stärker für authentische Beziehungen zu Influencern und Marken. "Sich selbst treu zu bleiben" ist ist für die Generation Z weltweit die am häufigsten genannte Beschreibung von Erfolg. Zugehörigkeit und Selbstwertgefühl sind zwei weitere wichtige Werte, zusammen mit einem starken Identitätsgefühl, das mit sozialem Engagement und Aktivismus im Zusammenhang steht. Einkaufen im Geschäft: Ihre Einkäufe in Geschäften machen fast 50 ihres Anteils am Umsatz aus. Das ist mehr als in jeder anderen Generation vor ihnen und obwohl die Generation Z das Einkaufen online beginnt, Online-Rezensionen anderer Käufer als wichtigsten Kauffaktor einordnet und stark durch Social Media beeinflusst wird.

Ihre Einkäufe in Geschäften machen fast 50 ihres Anteils am Umsatz aus. Das ist mehr als in jeder anderen Generation vor ihnen und obwohl die Generation Z das Einkaufen online beginnt, Online-Rezensionen anderer Käufer als wichtigsten Kauffaktor einordnet und stark durch Social Media beeinflusst wird. Globale Kaufkraft: Die Generation Z wird in vielen Regionen die Klasse mit den höchsten Verbraucherausgaben werden und 2030 30 der weltweiten Arbeitskraft ausmachen. Nordamerika, Europa und APAC werden weiterhin den Großteil der Ausgaben dominieren, wobei APAC zunehmend wichtig wird. Sie haben derzeit einen wesentlicheren Anteil am Konsum in Regionen wie Subsahara-Afrika, Naher Osten und Nordafrika sowie LATAM und Karibik, wo sie einen größeren Teil der Bevölkerung ausmachen.

Die Generation Z wird in vielen Regionen die Klasse mit den höchsten Verbraucherausgaben werden und 2030 30 der weltweiten Arbeitskraft ausmachen. Nordamerika, Europa und APAC werden weiterhin den Großteil der Ausgaben dominieren, wobei APAC zunehmend wichtig wird. Sie haben derzeit einen wesentlicheren Anteil am Konsum in Regionen wie Subsahara-Afrika, Naher Osten und Nordafrika sowie LATAM und Karibik, wo sie einen größeren Teil der Bevölkerung ausmachen. Gesundheit und Wellness sind wichtig…in einem gewissen Ausmaß: Insgesamt sind die Konsumenten der gen Z gesundheitsbewusst und auf Nachhaltigkeit bedacht. Das dynamischste Nachfragewachstum in der Generation Z findet in den Kategorien Gesundheit sowie Alkohol/Getränke statt. Es wird erwartet, dass 81 der TikTok-USD-Verkäufe aus den Bereichen Gesundheit und Beauty stammen werden. Mehr als 50 der Generation Z haben schon einmal eine Fitness- oder Sport-App verwendet, und 17 ein Fitnessarmband, um Angaben zu Gesundheit und Fitness nachzuhalten.

sind wichtig…in einem gewissen Ausmaß: Insgesamt sind die Konsumenten der gen Z gesundheitsbewusst und auf Nachhaltigkeit bedacht. Das dynamischste Nachfragewachstum in der Generation Z findet in den Kategorien Gesundheit sowie Alkohol/Getränke statt. Einfluss der Technologie: Online-Rezensionen anderer Käufer sind wesentliche Faktoren für Käufe, wobei 53 der Generation Z ihre Einkäufe wahrscheinlich über soziale Medien oder Live-Stream-Plattformen tätigen. 26 der Generation Z nutzen während dem Einkauf im Geschäft ihre Handys, um eine Kaufentscheidung zu treffen, verglichen mit 23 der Generation Y, 18 der Generation X und 12 der Boomer-Generation.



Aufgrund der Bedeutung der Themen Gesundheit und Umwelt für die Generation Z erwarten wir auch, dass Produkte der Marke NIQ ??Better For eine Klassifikation, bei der Marken unter Verwendung unseres proprietären Algorithmus durch Produktmerkmale, Positionierung, Umsatz und Distribution identifiziert werden weiterhin schneller wachsen als herkömmliche Produkte. Diese Kategorie umfasst Produkte, die "besser für" den Verbraucher, die Umwelt und die Gesellschaft sind. Derzeit sind kleine Marken und jüngere Generationen für 62 des Wachstums in dieser Kategorie verantwortlich.

"Die Generation Z ist die bisher am besten vernetzte, größte und einflussreichste Generation", sagte NIQ Chief Communication Officer Marta Cyhan-Bowles. "Die Generation Z wird weniger Kinder haben, und das später, sie wird eine noch nie da gewesene Kaufkraft besitzen und weiterhin bestimmte Kategorien wie Gesundheit und Wellness priorisieren, und zwar in größerem Ausmaß als Generationen vor ihnen. Unsere Analyse zeigt: wenn wir heute in die Generation Z investieren, wird sich das morgen auszahlen."

"Die Generation Z ist die größte, reichste und globalste Generation, die es je gegeben hat", sagte Wolfgang Fengler, CEO, WDL. "Unternehmen müssen wissen, dass die Generation Z 2 Milliarden Menschen umfasst, und es ist ein Muss, ihre Bedürfnisse zu erfüllen."

Über Spend Z

Spend Z betrachtet die Generation Z kurz-, mittel- und langfristig mit vergleichenden Analysen zur Markentreue der Generationen und einer tiefen Einblick der Bedeutung für Unternehmen in der Konsumgüterindustrie, Technologie und Gebrauchsgüter und im Einzelhandel. Der Bericht ist relevantfür Vordenker und Entscheidungsträger, die ihre Unternehmen auf Wachstumskurs halten und gleichzeitig ihre erfolgreichen bestehenden Geschäftsstrategien schützen möchten. Laden Sie ein kostenloses Exemplar des Berichts herunter.

Über NIQ

NielsenIQ (NIQ) ist das weltweit führende Consumer Intelligence Unternehmen, das ein umfassendes Verständnis des Kaufverhaltens von Verbrauchern liefert und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. Im Jahr 2023 schlossen sich NIQ und GfK zusammen, zwei Branchenführer mit beispielloser globaler Reichweite. Heute ist NIQ in mehr als 95 Märkten tätig und deckt 97 des BIP ab. Mit einer ganzheitlichen Betrachtung des Einzelhandels und den umfassendsten Einblicken in das Konsumverhalten, die mittels fortgeschrittener Analysen über hochmoderne Plattformen bereitgestellt werden, bietet NIQ das Gesamtbild the Full View.

Über World Data Lab

World Data Lab (WDL) erstellt zukunftsgerichtete proprietäre Daten zur Quantifizierung und Vorhersage von Verbrauchertrends, Verbraucherausgaben, demografischen Veränderungen und Fortschritt in Richtung der Ziele für nachhaltige Entwicklung bis 2034. Unser fortschrittlicher Data-Science-Ansatz, der von Experten begutachtet und in Nature veröffentlicht wurde, bietet unerreichte Präzision, Aktualität und Konsistenz über alle demografischen Gruppen in 180 Ländern und mehr als 6.000 Städten hinweg.

Methodik

Der Bericht "Spend Z" prognostiziert die Verbraucherausgaben durch die Zusammenführung von Haushaltsausgabendaten der nationalen statistischen Ämter mit Bevölkerungsdaten der Vereinten Nationen und des IIASA, wobei 2 065 Erhebungen für 160 Länder in der NIQ-Datenbank berücksichtigt werden. In Ländern, für die keine Erhebungsdaten vorliegen, werden die Ausgaben durch die Ermittlung von Merkmalen anderer Länder mit ähnlichen Strukturen, die mit Hilfe statistischer Verfahren optimal ausgewählt wurden, unterstellt. Umfragedaten werden entsprechend den in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung der einzelnen Länder angegebenen Haushaltsausgaben angepasst. Die Prognosen und Vorhersagen basieren mittelfristig auf den Projektionen des IWF und langfristig auf den für das UNFCCC entwickelten Shared Socioeconomic Pathways.. Dieser umfangreiche Prozess ermöglicht es NIQ und WDL, detaillierte und zuverlässige Prognosen des Verbraucherverhaltens in 183 Ländern zwischen 2016 und 2034 zu erstellen, aufgeschlüsselt nach Alter, Geschlecht und Einkommensklasse. Darüber hinaus unterteilen wir die Gesamtausgaben in mehr als 100 verschiedene Produktkategorien unter Verwendung von COICOP-Klassifizierungen. Unsere Kernmethoden wurden von Experten in Nature begutachtet https://www.nature.com/articles/s41599-018-0083-y

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240605138446/de/

Contacts:

Medienkontakte weltweit:

Weltweit:

Sweta Patra

Sweta.patra@nielseniq.com

APAC:

Liza Martija

liza.martija@nielseniq.com

LATAM:

Ari Rodriguez

ari.rodriguez@nielseniq.com

Nordamerika:

Gillian Mosher

gillian.mosher@nielseniq.com

Westeuropa:

Julia Mayer

julia.mayer@nielseniq.com