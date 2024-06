DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

PERU 05/25 US715638AS19 19.06.2024 HZE/EOT

PERU 15/27 RPEA US715638BU55 19.06.2024 HZE/EOT

PERU 19/30 US715638DA73 19.06.2024 HZE/EOT

PERU 20/26 RPEB US715638DE95 19.06.2024 HZE/EOT

PERU 20/31 US715638DF60 19.06.2024 HZE/EOT

PERU 15/26 XS1315181708 19.06.2024 HZE/EOT

PERU 16/30 XS1373156618 19.06.2024 HZE/EOT

