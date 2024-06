wO Börsenlounge: Tesla | Fisker | SK Hynix & die am meisten geshorteten S&P500-Aktien im Mai

Obwohl der Mai für die Börse sehr gut war, haben die Short-Seller weiter Positionen aufgebaut. Welche Aktien im S&P 500 im Mai am meisten geshortet wurden, schauen wir uns heute mal an. Platz Nr. 1 geht an Albemarle. Elon Musk arbeitet mit seinem Team am vierten Masterplan für Tesla. Auf X hat er verkündet, dass er eisch wird. Wir schauen mal wie die vorherigen drei aussahen und was Tasla davon eingehalten hat. Fisker hat Insolvenz nach Chapter 11 eingereicht. Der letzte Strohhalm, die Verhandlungen mit Nissan, scheint gebrochen zu sein. Wie geht es jetzt weiter? Bei Gamestop liegt die Würze in der Kürze. Ganze 20 Minuten hat die Hauptversammlung des angeschlagenen US-Konzerns gedauert. …

