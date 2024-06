Anzeige / Werbung

ARM Aktie: Allzeithoch und Aufnahme in den Nasdaq 100! Weiteres Potential nach jüngster Rallye?

ARM Holdings, ein britisches Halbleiter- und Softwaredesignunternehmen, ist weltbekannt für seine Entwicklung von Mikroprozessor-Architekturen, die in einer Vielzahl von Geräten eingesetzt werden, von Smartphones und Tablets bis hin zu Automobilen und Wearables. Gegründet 1990 als Advanced RISC Machines Ltd. und später umbenannt in ARM Holdings, hat sich das Unternehmen zu einem zentralen Akteur in der Technologiebranche entwickelt.

ARM wird heute als Schlüssellieferant in diesen wachsenden Märkten gesehen. Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Anpassung an neue technologische Herausforderungen bleibt ARM ein führender Akteur in der globalen Halbleiterindustrie.

Dies hat letztlich zum Aufstieg in den Nasdaq 100 geführt, der schon wenige Monate nach dem erfolgreichen Börsengang nun in die Wege geleitet wurde. Was gibt es zum Aktienkurs zu sagen? Darauf blicken wir heute mit dem Freestoxx-Tool.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:

Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:

Weitere Nachrichten, Aktienkurse und Prognosen zu Aktien: Ausführliche Analysen



Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.