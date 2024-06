Nach der Rekordfahrt der letzten Wochen gönnen sich die Anleger an der Technologiebörse Nasdaq eine Auszeit. Nicht so die Aktie des KI-Vorzeigeunternehmens Nvidia. Das Halbleiterunternehmen gehört am Dienstag schon wieder zu den Gewinnern und könnte möglicherweise das Unmögliche schaffen.Drei Stunden nach Handelsstart an der Nasdaq notiert Nvidia 2,5 Prozent im Plus - im Tagesverlauf erreichte der Wert schon 134,80 Dollar und damit einen neuen historischen Höchststand.Den Grund für den Anstieg liefert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...