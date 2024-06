Mit wO TV spricht Ralph Malisch, stellvertretender Chefredakteur des Smart Investor, über die andauernde KI-Rally an den US-Börsen, die den S&P 500 und den NASDAQ zu neuen Höchstständen geführt hat. Im Gegensatz dazu zeigt der DAX eine schwächere Performance. Laut Malisch fehlt der aktuellen Rallye die Marktbreite, da nur einige wenige hochkapitalisierte Aktien die Kursgewinne treiben. Hier sieht der Experte starke Überbewertungen und ein Warnsignal, da solche Entwicklungen oft nicht nachhaltig sind. Die aktuelle Marktlage sei besonders durch die FOMO - die Angst, etwas zu verpassen - geprägt, die viele Anleger dazu bringt, bei neuen Allzeithochs einzusteigen und die Kurse weiter anzutreiben. Außerdem spricht Malisch über das steigende Interesse an Rüstungsaktien und Gold als mögliche Sicherheitsanlage in unsicheren Zeiten. Die Diskussion über alternative Anlagestrategien wird vor dem Hintergrund der aktuellen globalen politischen Spannungen besonders relevant. Malisch empfiehlt, neben den überhitzten KI-Aktien auch Gold und andere Rohstoffe in Betracht zu ziehen, die historisch in Zeiten hoher Inflation und politischer Unsicherheit an Wert gewinnen. Das und mehr im Interview!