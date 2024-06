© Foto: ZUMAPRESS.com | La Nacion - picture alliance



Am 30. Juni wählt Frankreich. Dabei geht es auch um die EU. Was die Währungsmärkte gerade bewegt.EUR / USD Das Währungspaar EUR / USD verharrt seit einiger Zeit in einer Seitwärtsrange. Die Hoffnung auf einen Anstieg in Richtung der Marke von 1,09 wurde in der vergangenen Woche enttäuscht. Trotz der Inflationsdaten für Mai unterhalb der Erwartungen zeigte sich die Fed zuletzt hawkisch. Seitdem handelt der Dollar zum Euro wieder fester. Auch die Erwartungen an die US-Notenbank haben sich verändert. Inzwischen ist sogar möglich, dass es im laufenden Jahr keinen Zinsschritt mehr gibt. Nachdem sich die EZB bereits auf diesen Pfad begeben hat, spricht vieles weiter für den Dollar. Das alles …