Adobe Aktie - Blick über den Teich. Platow Brief macht bei der Suche nach interessanten Aktien nicht in Deutschland oder Europa halt, sondern sucht weltweit interessante Investmentstories. Fündig meint man nun in den USA geworden zu sein, wo die Adobe Aktie (ISIN: US00724F1012) dieses Jahr gegenüber anderen Tech-Aktien zurückgeblieben ist. Umfangreiche KI-Investitionen wurden getätigt und jetzt sollte laut Platow die Ernte anstehen. Adobe steht vor Aufholjagd Adobe-Headquarters in San José, Kalifornien, Vereinigte Staaten © Adobe Seit Jahresbeginn hat die Adobe-Aktie rd. 10% verloren. Die Kursentwicklung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...