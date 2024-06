The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 18.06.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 18.06.2024



ISIN Name

CA2985961077 EUREKA LITHIUM CORP.

DE000A0L1NQ8 GERM.VAL.PRP.GRP INH O.N.

DE000A3EX2K4 DELIVERY HERO NA O.N.NEUE

DE000DFK0MN4 DZ BANK IS.C305 21/24

NO0010946593 ARGEO AS NK -,10

XS1493296500 SPECTRUM BRANDS 16/26REGS

