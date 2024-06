Schon beim nächsten Testflug des Super-Heavy-Boosters sollen besondere Greifarme am Startturm der Rakete zum Einsatz kommen. Ihr Ziel: den riesigen Flugkörper des Starship aus der Luft "fangen". Welche Erfolgschancen sich Elon Musk verspricht und wann mit dem Test zu rechnen ist. Der letzte Testflug der Super Heavy genannten SpaceX-Rakete ist noch keine zwei Wochen her, da kündigt Elon Musk schon den nächsten Test an - inklusive einer ganz besonderen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...