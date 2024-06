Finanzierungbaut auf mehr als 500 Patenten und Investitionen in Höhe von über 500 Millionen US-Dollar auf

Aymium, der führende Hersteller von erneuerbaren Biokohlenstoffprodukten, hat eine IP-besicherte Finanzierung von bestimmten verbundenen Unternehmen der Fortress Investment Group ("Fortress") und Kilonova Capital ("Kilonova") erhalten. Über die Kreditfazilität wird Aymium Betriebskapital bereitgestellt, um das kontinuierliche Kapazitätswachstum, die Forschung und Entwicklung sowie die Erweiterung des Patentportfolios zu unterstützen.

Aymium betreibt den größte Produktionsstandort für moderne Biokohlenstoffe in Nordamerika und baut derzeit mehrere neue Produktionsanlagen, um seine erneuerbaren und kohlenstoffnegativen Produkte herzustellen und die Dekarbonisierung der Energie- und Metallproduktion weltweit voranzubringen. Diese Vorhaben beinhalten Investitionen von mehr als 500 Millionen US-Dollar in neue Anlagen, die derzeit in Kalifornien und Mississippi errichtet werden.

"Das neue Kapital beschleunigt die Entwicklung zusätzlicher Produktionsanlagen, die erneuerbare Produkte bereitstellen werden, um fossile Brennstoffe in der Metallproduktion zu ersetzen und jedes Jahr Millionen von Tonnen an Treibhausgasemissionen zu vermeiden", erklärt James Mennell, CEO bei Aymium.

Fortress und Kilonova sind führende Anbieter von Finanzierungslösungen für Unternehmen, die mit dem Wert ihres geistigen Eigentums besichert sind. Mit mehr als 500 erteilten und angemeldeten Patenten verfügt Aymium über das weltweit umfangreichste Portfolio an geistigem Eigentum im Segment der Biokohlenstofftechnologien. Das Unternehmen wird das von Fortress und Kilonova bereitgestellte Kapital einsetzen, um die weitere Innovation und Entwicklung seiner Umwelttechnologien zu finanzieren und den Patentschutz dieser Innovationen zu gewährleisten.

"Aymium hat eine einzigartige Technologie und ein differenziertes Portfolio an geistigem Eigentum im Bereich Biokohlenstoff entwickelt, und wir freuen uns, das weitere Wachstum des Unternehmens durch die Bereitstellung von Betriebskapital zu unterstützen", so James Palmer, Managing Director bei Fortress.

Wes Goldstein, General Partner bei Kilonova, kommentiert: "Die Art der Innovation von Aymium und der Umfang seines Patentportfolios im Bereich der Biokohlenstoffprodukte, die wichtige Industriezweige dekarbonisieren, sind einzigartig. Wir sind hocherfreut, die kommenden Innovationen und die weitere Entwicklung zusätzlicher Produktionskapazitäten mit zusätzlichem Kapital zu beschleunigen, um die Kunden-Pipeline von Aymium im Wert von 20 Milliarden US-Dollar zu bedienen."

Über Aymium

Aymium stellt hochwertige Biokohlenstoff- und Biowasserstoffprodukte her, die fossile Brennstoffe bei der Produktion von Metallen, Energie, Nutzpflanzen und bei der Reinigung von Wasser und Luft unmittelbar ersetzen können, ohne dass Anpassungen der Anlagen oder Prozesse notwendig sind. Die Bioprodukte von Aymium werden hergestellt aus nachhaltig gewonnener Biomasse wiederverwertetem und unbrauchbarem Holz. Sie sind erneuerbar, kohlenstoffneutral und können emissionsintensive fossile Brennstoffe wie Kohle und Koks ersetzen. Die führende Technologie von Aymium ist weltweit durch mehr als 500 erteilte oder angemeldete Patente geschützt. Der Hauptsitz von Aymium befindet sich im US-Bundesstaat Minnesota.

