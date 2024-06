Bitcoin Kurs Prognose: Vorsicht vor 31,45 % Korrektur und Bärenmarkt

Seit dem 13. März ist Bitcoin in einer Seitwärtsspanne gefangen, welche mittlerweile schon mehr als drei Monate anhält. Auch das Halving und die ETFs konnte bisher nicht die erhofften Kursexplosionen nach sich ziehen. Welche Faktoren den Bitcoin-Kurs nun bewegen sowie was für eine Rally geschehen muss und bald passieren könnte, wollen wir im folgenden Beitrag näher analysieren.

Regulatorisches Umfeld könnte sich für Bitcoin verbessern

Die Politik der USA scheint sich langsam mit den Kryptowährungen anzufreunden. Denn sie wurden in diesem Jahr zu einem der wichtigsten Wahlkampfthemen für 20 % der Wähler aus den wahlentscheidenden Swing States.

Während Donald Trump bereits Treffen mit der Kryptoindustrie und -Community veranstaltet und sich als Präsident der Kryptowährungen positioniert hat, wurde inzwischen auch von der Biden-Regierung das nach ihren Aussagen wichtigste Treffen für die Kryptobranche geplant. Dies ist vermutlich auf die steigende Beliebtheit von Donald Trump zurückzuführen.

Neben Trumps Bemühungen für ein Kryptogesetz des Bitcoin-Magazine-Geschäftsführers, ein Recht auf Selbstverwahrung, den Schutz der Miner, die Positionierung der USA als Hauptstandort für die Blockchain-Industrie hat sich inzwischen auch die republikanische Partei aus Idaho für Bitcoin eingesetzt. Sie will dessen Nutzung sowie damit die Freiheit des Einzelnen schützen.

Diese stehen im Kontrast zu den zentralen CBDCs, welche von Joe Biden befürwortet werden. Allerdings untergraben die digitalen Zentralbankwährungen laut Ansicht vieler Politiker, Rechtswissenschaftler und Kryptoexperten die finanzielle Freiheit und Privatsphäre. Ebenso können sie die Macht von wenigen zentralen Entitäten verstärken, was die Demokratie gefährden kann.

Somit handelt es sich um eine Frage zwischen Freiheit und Unfreiheit, welche in Kürze für die Kryptowährungen entschieden werden könnte. In diesem Falle dürfte die Adaption noch deutlich schneller als bisher vonstattengehen, was sich dann auch in den Kursen der Coins widerspiegeln dürfte. Dennoch besteht Regelungsbedarf für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Ferner wurde heute ein neuer 19b-4-Antrag von Hasdex für die Listung eines ETFs gestellt, welcher Bitcoin und Ethereum kombiniert. Ebenso sind weitere Körbe von Kryptowährungen möglich, welche künftig die Mittelzuflüsse in den Kryptomarkt antreiben.

So haben sich der Kryptomarkt und Bitcoin zuletzt entwickelt

Bereits in der vergangenen Woche kam es nach fünf Wochen von Mittelzuflüssen, die allein in der vergangenen Handelswoche sogar bei mehr als 2 Mrd. USD lagen, zu den ersten Abzügen der Investoren im Umfang von 600 Mio. USD. Insbesondere durch das hawkishe FOMC-Meeting der amerikanischen Notenbank wurden die Positionen der Anleger reduziert.

Aber auch bei den Bitcoin-ETFs wurden Abflüsse der Investoren verzeichnet. Während sie am 7. Juni mit 15,68 Mrd. USD ihr Hoch erreicht haben, sind es mittlerweile mit 14,96 Mrd. USD 4,59 % weniger.

Kumulative Mittelflüsse der Bitcoin-Spot-ETFs in Millionen USD | Quelle: farside.co.uk

Nachdem es gestern zu einer weiteren Korrektur bis 66.000 USD gekommen ist, haben jedoch die Akkumulations-Adressen ihr Zuflüsse von weniger als 3.000 auf über 12.700 erhöht. Somit haben sie die Rücksetzer genutzt, um günstiger nachzukaufen. Zudem hat die Anzahl der Wallets mit mehr als 10 Bitcoins ein neues Zweijahreshoch erreicht.

Ebenso haben die Bestände von den Kryptobörsen seit den vergangenen vier Jahren kontinuierlich abgenommen. Während es damals noch mehr als 3,15 Mio. BTC waren, sind es mittlerweile nur noch rund 2,25 Mio. BTC. Dies entspricht einer Verringerung um 28,57 % und deutet auf das zugenommene Vertrauen der Investoren hin.

Bitcoin wird jedoch auch von dem negativen Sentiment des Kryptomarktes mit nach unten gezogen. So haben die digitalen Assets heute 2,18 % ihrer Marktkapitalisierung verloren und kommen mittlerweile auf 2,33 Bil. USD. Bei BTC liegt der Verlust hingegen nur bei 1,13 %, da die Kryptoinvestoren aktuell wieder in BTC fliehen.

Dies lässt sich auch an dem Sentiment der Anleger erkennen. Denn der Fear-and-Greed-Index ist seit März stark gefallen, während er sich von einem Wert der extremen Gier von fast 91 auf mittlerweile 54,83 in den neutralen Bereich bewegt hat. Ebenso nahm dadurch die Bitcoin-Dominanz zu, die seit der extremen Gier von 51,14 % auf 53,93 % gestiegen ist.

Fear-and-Greed-Index | Quelle: CoinMarketCap

Bitcoin Kurs Prognose

Derzeit wird der Bitcoin-Kurs weiterhin durch die Wirtschaftsdaten und die Verzögerung der Senkung der Leitzinsen belastet. Daher werden die Anleger nun gespannt auf die Entwicklung der Inflations- und Wirtschaftsdaten sowie Leitzinsen aus den USA achten. Solange die Teuerungsrate zurückgeht sowie die Konjunktur und der Arbeitsmarkt unter Mitleidenschaft gezogen werden, dürfte die Zentralbank die Zinsen früher senken und vice versa.

Zwar kommen am 20. Juni die ETFs aus Australien sowie die anderer Länder hinzu, jedoch dürften diese ebenfalls von dem allgemeinen Sentiment negativ beeinflusst werden. Auch von der Genehmigung der Ethereum-Spot-ETFs, die ab dem 2. Juli für den Handel freigegeben werden könnten, hat Bitcoin bisher nicht profitiert, während ETH vergangene Woche Mittelzuflüsse von 13,1 Mio. USD verzeichnet hat.

Jetzt benötigt Bitcoin einen Katalysator, welcher den Optimismus der Investoren erneut antreibt. Stattdessen rechnen einige sogar mit einem starken Abverkauf der Aktienmärkte in einer Wirtschaftskrise, was die aktuelle Zurückhaltung der Anleger ebenfalls erklärt. Aber selbst eine Korrektur könnte im aktuellen Umfeld wie eine Katharsis wirken und die Gier der Investoren reaktivieren.

In einem Bullenmarkt ist für Bitcoin mit Korrekturen von durchschnittlich bis zu 40 % zu rechnen, was einem Preis von 44.250,04 USD entsprechen würde. Vom aktuellen Niveau von 64.550,86 USD würde dies Kursverlusten von weiteren 31,45 % entsprechen. Erst heute wurde der diagonale Widerstand nach unten durchbrochen.

Der RSI befindet sich im bärischen Bereich, zeigt jedoch noch keine Trendumkehr aufgrund zu starker Verkäufe an. Ebenso fällt das OBV, was auf eine Zunahme des bärischen Handelsvolumen und somit ebenfalls tendenziell auf fallende Preise hindeutet. Eine Korrektur bis auf 61.500 USD und sogar 56.645 USD scheint möglich.

Spätestens bei 44.250 USD sollten die ersten Nachkäufe getätigt werden. Es kann zeitweise jedoch auch eine stärkere Korrektur als die 40 % stattfinden, allerdings dürfte dann die Konjunktur leiden und somit die Zentralbank schnell mit Zinssenkungen einspringen, welche die Kurse historisch betrachtet nach spätestens 6 Monaten steigen lassen.

So profitieren Krypto-Investoren im aktuellen Marktumfeld

