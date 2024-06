Die auf eine Mitarbeiterbefragung basierende Würdigung zeichnet Arbeitgeber aus, die den Maßstab für eine exzellente Unternehmenskultur setzen

Armis, das Asset-Intelligence-Unternehmen für Cybersicherheit, ist in die jährliche Best Workplaces-Liste von Inc. aufgenommen worden, die Arbeitgeber erster Wahl auszeichnet.

"Armis orientiert sich an seinen Grundwerten, und dazu zählt eine kontinuierliche unternehmensweite Zusammenarbeit, um gemeinsam als One Armis erfolgreich zu sein", berichtet Yael Koch Warschawski, Chief Human Resources Officer bei Armis. "Zusammen mit anderen Programmen, Richtlinien und Werten hat dieser Leitgedanke dem Unternehmen geholfen, seine Kultur zu bewahren, während wir über viele Jahre hinweg schnell gewachsen sind. Diese Anerkennung hat für uns einen hohen Stellenwert, da sie das Ergebnis einer gründlichen Prüfung der Vorteile von Armis darstellt und das ist noch wichtiger die Antwort unserer Teammitglieder auf die Frage ist, warum Armis ein großartiger Arbeitgeber ist."

Nach der Sammlung von Daten aus Tausenden von Einsendungen hat Inc. in diesem Jahr 543 Preisträger ausgewählt. Jedes der nominierten Unternehmen nahm an einer Mitarbeiterbefragung teil, die von Quantum Workplace durchgeführt wurde und Themen wie die Effektivität des Managements, Zusatzleistungen, die Förderung der Mitarbeiterentwicklung und die allgemeine Unternehmenskultur umfasste. Die Vorteile jedes Unternehmens wurden geprüft, um die Gesamtpunktzahl und Rangfolge zu ermitteln.

"Im Rahmen des Best Workplaces-Programms von Inc. werden jedes Jahr die besten Unternehmen ausgezeichnet, die eine wirklich überragende Unternehmenskultur pflegen", berichtet Mike Hofman, Chefredakteur bei Inc. "Wir nutzen harte Metriken und Daten sowie qualitative Kennzahlen für die Bewertung, um die Besten auszuwählen, und sind stolz darauf, dass das Programm sehr selektiv ist."

Armis ist es gelungen, seine beeindruckende Dynamik fortzusetzen. Allein in den vergangenen vier Monaten hat das Unternehmen zwei Übernahmen getätigt und sein globales Team verstärkt. Derzeit beschäftigt Armis mehr als 700 Mitarbeiter in 21 Ländern rund um den Globus.

"Armis wurde bereits mehreren prestigeträchtigen Auszeichnungen gewürdigt, doch diese zählt zweifellos zu unseren bisher wertvollsten Anerkennungen, da sie so viel zum Ausdruck bringt", kommentiert Yevgeny Dibrov, CEO und Mitbegründer von Armis. "Unsere Führungskräfte und unser Personalteam nehmen die Verantwortung, die wir für die Betreuung unserer Teammitglieder und ihrer Familien haben, nicht auf die leichte Schulter. Wir werden uns weiterhin auf das Wohlergehen und die Entwicklung unserer Teammitglieder konzentrieren. Diese Unternehmenskultur trägt entscheidend zu unserer Fähigkeit bei, Cybersicherheitslösungen bereitzustellen, die unsere Gesellschaft in der komplexen Bedrohungslandschaft von heute sicherer machen."

Erfahren Sie mehr über die Vorteile von Armis und informieren Sie sich hier über Karrieremöglichkeiten.

Über Armis

Armis, das Asset-Intelligence-Unternehmen für Cybersicherheit, schützt die gesamte Angriffsfläche und verwaltet das Cyberrisiko eines Unternehmens in Echtzeit. In einer rasant evolvierenden Welt ohne Perimeter sorgt Armis dafür, dass Unternehmen alle kritischen Ressourcen kontinuierlich erkennen, sichern, schützen und verwalten können vom Kundenstandort bis in die Cloud. Fortune-100-, Fortune-200- und Fortune-500-Unternehmen sowie nationale Regierungen, staatliche und kommunale Einrichtungen setzen auf Armis, um kritische Infrastrukturen, Wirtschaft und Gesellschaft rund um die Uhr zu schützen und abzusichern. Armis ist ein privates Unternehmen mit Hauptsitz im US-Bundesstaat Kalifornien.

Über Inc. Media

Die weltweit vertrauenswürdigste Marke für Wirtschaftsmedien, Inc., bietet Unternehmern das Know-how, die Tools, die Kontakte und die Community, um großartige Unternehmen aufzubauen. Sein preisgekrönter Multiplattform-Content erreicht jeden Monat mehr als 50 Millionen Menschen über eine Vielzahl von Kanälen, darunter Websites, Newsletter, soziale Medien, Podcasts und Printmedien. Die prestigeträchtige Liste Inc. 5000, die seit 1982 jährlich herausgegeben wird, analysiert Unternehmensdaten, um die am schnellsten wachsenden Unternehmen in Privatbesitz in den USA zu ermitteln. Die weltweite Anerkennung, die mit der Aufnahme in die 5000 verbunden ist, verschafft den Gründern der besten Unternehmen die Möglichkeit, sich mit einer exklusiven Gemeinschaft von Pionieren auszutauschen, und verschafft ihnen die notwendige Glaubwürdigkeit, um den Umsatz zu steigern und die besten Talente anzuwerben. Die damit verbundene Inc. 5000 Conference ist Teil eines gepriesenen Portfolios maßgeschneiderter Event, die von Inc. organisiert werden. Weitere Informationen unter www.inc.com.

Über Quantum Workplace

Quantum Workplace mit Sitz in Omaha, US-Bundesstaat Nebraska, ist ein HR-Technologieunternehmen, das Unternehmen durch Umfragen zum Mitarbeiterengagement, Tools zur Aktionsplanung, Exit Surveys, Peer-to-Peer-Anerkennung, Leistungsbewertungen, Zielverfolgung und Führungsbewertung unterstützt. Weitere Informationen sind verfügbar unter QuantumWorkplace.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240618159155/de/

Contacts:

Rebecca Cradick

Senior Director, Global Communications

Armis

pr@armis.com