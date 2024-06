Workiva erweitert seine branchenführende Plattform für ESG, Financial Reporting und GRC um die Bereiche Carbon Accounting, Carbon Management und Dekarbonisierung

Workiva Inc. (NYSE: WK), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich gesicherter integrierter Berichterstattung, hat heute die Einführung von Workiva Carbon bekannt gegeben. Das neue Angebot erweitert die ESG- und Nachhaltigkeitsplattform für Unternehmen, um die Anforderungen globaler Klimaregelungen zu unterstützen, einschließlich der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), der SEC-Regeln zur Offenlegung von Klimadaten sowie des kalifornischen Climate Corporate Data Accountability Act (SB 253) und des Climate-Related Financial Risk Act (SB 261). Workiva Carbon vereinfacht die Verwaltung von Netto-Null-Zielen, die Tausende von Unternehmen freiwillig festgelegt haben, um internationale Richtlinien zu erfüllen, auf die Forderungen der Stakeholder nach Transparenz zu reagieren und die Wettbewerbsfähigkeit in der globalen Wirtschaft zu verbessern.

Mit Workiva Carbon können Unternehmen:

"Die Einführung von Workiva Carbon erweitert die etablierte und führende ESG-Plattform von Workiva und versetzt uns in die Lage, Unternehmen dabei zu helfen, ihre Nachhaltigkeitsbemühungen voranzutreiben", sagte Julie Iskow, President und Chief Executive Officer von Workiva. "Jetzt können unsere Kunden die Verfolgung von Treibhausgasemissionen rationalisieren, wissenschaftlich fundierte Ziele festlegen und die Anforderungen von Interessengruppen inmitten der sich verändernden Investoren- und Gesetzeslandschaft erfüllen. Die Aufnahme dieser Carbon-Funktionen in unsere Plattform unterstreicht unser unermüdliches Engagement, unseren Kunden eine umfassende Lösung für Finanzberichterstattung, ESG und GRC zu bieten."

Workiva Carbon kombiniert die Technologie und das Fachwissen aus unserer jüngsten Übernahme von Sustain.Life mit der Leistungsfähigkeit der Workiva-Plattform. Sustain.Life unterstützt seit seiner Gründung Unternehmen bei der Kohlenstoffbilanzierung und Emissionsberichterstattung in verschiedenen Branchen weltweit. Wir freuen uns, das Expertenteam von Sustain.Life mit seiner branchenführenden Technologie bei Workiva begrüßen zu dürfen. Gemeinsam können wir eine noch größere Wirkung erzielen und unsere Mission, transparente Berichterstattung für eine bessere Welt zu fördern, vorantreiben. Klicken Sie hier um mehr zu erfahren.

Über Workiva

Workiva Inc. (NYSE: WK) hat es sich zur Aufgabe gemacht, transparente Berichterstattung für eine bessere Welt zu ermöglichen. Wir entwickeln und liefern die weltweit führende Cloud-Plattform für eine gesicherte, integrierte Berichterstattung, um die Forderungen der Stakeholder nach Maßnahmen, Transparenz und Offenlegung von finanziellen und nicht-finanziellen Daten zu erfüllen. Workiva bietet die einzige vereinheitlichte SaaS-Plattform, die die Finanzberichterstattung, Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, ESG) sowie Governance, Risk und Compliance (GRC) der Kunden in einer kontrollierten, sicheren und revisionssicheren Plattform zusammenführt. Unsere Plattform vereinfacht die komplexesten Herausforderungen bei der Berichterstattung und Offenlegung, indem sie Prozesse rationalisiert, Daten und Teams miteinander verbindet und Konsistenz gewährleistet. Erfahren Sie mehr unter workiva.com

