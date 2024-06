Microsoft muss seinen Status als wertvollstes Unternehmen der Welt an Nvidia abgeben, während Best Buy eine große Trainingsinitiative startet und Xbox-Marketingchef zu Roblox wechselt.

Nvidia (NVDA) steht seit Dienstag an der Spitze und hat Microsoft (MSFT) als das wertvollste Unternehmen global überholt, nur zwei Wochen nachdem es den zweiten Platz von Apple (AAPL) sicherte. Nvidias Börsenkurs stieg um mehr als 3,5% auf über 135 US-Dollar pro Aktie, was dem Chip-Hersteller eine Marktkapitalisierung von etwas mehr als 3,33 Billionen US-Dollar beschert. Microsofts Aktienwert fiel derweil leicht um 0,3%, wodurch dessen Marktwert auf 3,32 Billionen US-Dollar sank. Nvidia, das in den letzten zwölf Monaten einen Zuwachs von über 215% und in den vergangenen fünf Jahren von mehr als 3.400% verzeichnen konnte, spielt durch die generative AI-Revolution infolge der Einführung von OpenAIs ChatGPT-Plattform Ende 2022 nun eine zentrale Rolle und wird wohl auf absehbare Zeit die bevorzugte Quelle für AI-Chips und integrierte Software bleiben. Zugleich bereiten sich Einzelhändler wie Best Buy mit umfassenden Schulungen vor, AI-Computer wie Microsoft Copilot+ PCs und weitere Produkte zu vermarkten und zu reparieren. Die umfangreichste Schulungsinitiative seit einem Jahrzehnt deckt dabei über 40% der Modelle exklusiv ab.

Umstrukturierung bei Microsoft und Best Buy

Microsoft befindet sich außerdem in einer Phase der Umstrukturierung, wobei die Marketingleitung von Xbox das Unternehmen verlässt, um sich Roblox anzuschließen. Dieser Schritt ist Teil einer größeren Marketingneuausrichtung beim Konsolenhersteller und folgt auf die jüngsten Ankündigungen neuer AI-Produkte, die als bedeutender Wachstumstreiber in einem ansonsten schwächelnden Verbraucherelektronikmarkt gesehen werden. Indessen setzt Best Buy auf neue Produktkategorien wie E-Bikes, um rückläufigen Verkäufen in seinen Geschäften robust entgegenzuwirken und eine Wende einzuleiten.

