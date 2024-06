Beercoin Kurs bricht erneut ein - Entwickler stoßen ihre Bestände ab

Es war ein Aufstieg, wie es auch am Meme Coin Markt, der für seine hohen Gewinne in kurzer Zeit bekannt ist, nicht oft zu sehen ist. Der Beercoin ist noch keinen Monat alt und ist in dieser Zeit rasant aufgestiegen. In der Spitze hat die Marktkapitalisierung bei über 500 Millionen Dollar gelegen. Seitdem geht es allerdings steil bergab, wobei der Kurs allein in den letzten 24 Stunden um fast 50 % eingebrochen ist. Das dürfte hauptsächlich auf die Entwickler zurückzuführen sein, die das Projekt inzwischen fallen lassen und ihre Bestände verkaufen.

Token für Millionen Dollar verkauft

Es ist nichts Neues, dass die Entwickler eines Meme Coins gleich am Anfang einen großen Teil des Gesamtangebots selbst kaufen oder gar nicht erst freigeben. Was den einen ein Dorn im Auge ist, hat in Wahrheit aber auch Vorteile - zumindest wenn man es nicht übertreibt und seine Gewinne dann nicht innerhalb kürzester Zeit realisiert und das Projekt so ruiniert. Während viele auf das schnelle Geld aus sind und den Liquidity Pool auflösen, sobald die ersten Käufer kommen, sodass die Token von einem Moment auf den nächsten wertlos werden, ist das Kaufen der eigenen Coins gleich am Start das geringere Übel.

Immerhin hat dadurch noch niemand Geld verloren, auch wenn der Kauf der Herausgeber natürlich einen Kurssprung auslöst, der das Aufsehen der Trader auf sich zieht, weil so der Eindruck vermittelt wird, dass der Coin schon sehr gefragt ist. Das Marketing eines Meme Coins kann auch tausende Dollar verschlingen, weshalb klar ist, dass die Entwickler einen Teil der Token selbst kaufen, um das Werbebudget leichter aufzubringen. Der massive Abverkauf, der derzeit bei Beercoin (BEER) stattfindet, ist dagegen schon eher problematisch.

Another wallet related to the beercoin team is selling $BEER and the price of $BEER has dropped more than 60% today!



This wallet received 8.88B $BEER from the beercoin team wallet "8VY4LF…fDd5G2", and sold 8.7B $BEER for $1M in the past 2 days.https://t.co/E105MTcVSM pic.twitter.com/zI9BpycMyH - Lookonchain (@lookonchain) June 18, 2024

Eine Wallet, die von der Entwickler-Wallet beim Start über 8 Milliarden Token erhalten hat, hat diese in den letzten 2 Tagen abverkauft. Der Verkaufswert: Eine Million Dollar. Das hat natürlich massive Auswirkungen auf den Kurs, der allein in den letzten 24 Stunden um fast 50 % gefallen ist.

(Beercoin Kursentwicklung - Quelle: Dextools)

Dabei handelt es sich nicht um den ersten Abverkauf von BEER-Token, die mit den Entwicklern in Zusammenhang stehen. Auch vor 2 Tagen hat es schon Meldungen darüber gegeben, dass jemand, der mit der Entwickler-Wallet in Zusammenhang steht, Token im Wert von über einer Million Dollar abverkauft hat.

Another wallet related to the beercoin team sold 5.43B $BEER for $1.13M!



Although it has been transferred many times, we traced that the wallet received $BEER directly from the beercoin team wallet "7yfvQX…o9v394" and "8VY4LF…fDd5G2".https://t.co/vElDToYi5C pic.twitter.com/oYp41d3Naz - Lookonchain (@lookonchain) June 16, 2024

Auch am Tag davor hat es ähnliche Aktivitäten von einer anderen Wallet gegeben, sodass in den letzten Tagen bereits mehrere Millionen Dollar gemacht wurden, indem die Entwickler den Coin verkauft und den Kurs damit massiv gedrückt haben.

A $BEER whale dumped 5B $BEER for 7,450 $SOL($1.08M) 3 hours ago.



This whale received 8.89B $BEER (1% of the total supply) from the $BEER team allocation wallet "8VY4LF…fDd5G2", but this whale did not participate in the pre-sale.



And the whale currently has 3.76B $BEER($820K)… pic.twitter.com/0wQyZNJ5kZ - Lookonchain (@lookonchain) June 15, 2024

Wer darauf spekuliert, dass der Boden nun erreicht sein könnte und es sich nun um eine gute Einstiegsgelegenheit handeln könnte, kann damit zwar Recht haben, sollte aber auch nicht vergessen, dass Entwickler nicht selten 50 % oder mehr des Gesamtangebots eines Coins beim Start kaufen, sodass der Abverkauf wohl noch eine ganze Weile andauern könnte. Daher sollten Anleger eher darauf achten, wenn sie Meme Coins traden, dass sie Projekte auswählen, bei denen alle die gleichen Chancen haben. Derzeit ergibt sich mit Sealana ($SEAL) zum Beispiel eine Gelegenheit, bei der Investoren noch im Vorverkauf einsteigen können.

Sealana setzt auf fairen Launch

Sealana ($SEAL) ist derzeit noch im Initial Coin Offering (ICO) erhältlich, wodurch jeder Trader die gleichen Möglichkeiten hat, da jeder zum selben Preis investieren kann, da der Coin erst an den Kryptobörsen gelistet wird. Der Vorverkauf läuft noch für eine Woche und erst nach dem Handelsstart an den Börsen unterliegt der Kurs den Schwankungen durch Angebot und Nachfrage. Da Investoren schon während des Presales Token im Wert von 5 Millionen Dollar gekauft haben, erwarten Analysten eine Kursexplosion nach dem Launch, wie das schon bei BOME, SLERF oder SLOTH zu beobachten war.

($SEAL Token-Vorverkauf - Quelle: Sealana Website)

Wer am Vorverkauf teilnehmen möchte, kann SOL an die Wallet senden, die auf der Website angegeben ist, oder das Widget auf der Seite nutzen, um $SEAL mit ETH, BNB oder SOL zu kaufen. Die $SEAL-Token erhält man dafür beim Launch per Airdrop. Gelingt es, den Erfolg von BOME oder SLERF zu reproduzieren, die ebenfalls nach einem kurzen ICO auf Solana gelauncht wurden, könnte das für frühe Käufer eine Gelegenheit bedeuten, ihr Kapital in kurzer Zeit zu vervielfachen.

