Produkt, Partnerschaften und Team von ExaGrid bei "The Storries XXI" in London gewürdigt

ExaGrid ®, das Unternehmen mit der branchenweit einzigen Tiered-Backup-Storage-Lösung mit Retention Time-Lock, die eine nicht-netzwerkseitige Schicht (zur Schaffung eines Tiered Air Gap), verzögerte Löschungen und Unveränderlichkeit für die Wiederherstellung von Ransomware-Angriffen umfasst, gab heute bekannt, dass das Unternehmen anlässlich der 21.jährlichen Storage Awards, "The Storries XXI," die am 6. Juni 2024 in London stattfand, mit zwei Branchenauszeichnungen geehrt wurde.

ExaGrid wurde zum Enterprise Backup Hardware Vendor of the Year gekürt und erhielt die Auszeichnung Storage Solution of the Year Corporate gemeinsam mit dem wichtigen Channel-Partner Convergent Technology für für die Bereitstellung von Datensicherheit für ein nationales Infrastrukturprojekt. Darüber hinaus wurde Mary Domenichelli, Senior Manager of Marketing Communications bei ExaGrid, mit der Auszeichnung Storage Industry Champion of the Year Marketing geehrt.

Damit findet ExaGrid weiterhin viel Anerkennung für seine Tiered-Backup-Storage-Lösung und hat im Jahr 2024 bereits sechs Branchenauszeichnungen erhalten, darunter:

Data Breakthrough Awards Data Backup Solution of the Year

Network Computing Awards Unternehmen des Jahres

Network Computing Awards Hardware-Produkt des Jahres

Network Computing Awards Return on Investment Award

Storage Awards Enterprise Backup Hardware Vendor of the Year

Storage Awards Storage Solution of the Year Corporate

Die Gewinner werden durch öffentliche Abstimmung ermittelt. Bei den diesjährigen Auszeichnungen hat ExaGrid bereits zum dreizehnten Mal bei "The Storries" gewonnen und zum vierten Mal in Folge die Auszeichnung Enterprise Backup Hardware Vendor of the Year award.

"Wir fühlen uns geehrt für die fortwährende Anerkennung, die wir für unsere Tiered-Backup-Storage-Lösung und die harte Arbeit des ExaGrid-Teams erfahren, und wir freuen uns sehr über die Auszeichnung an der Seite unserer geschätzten Partner bei Convergent Technology, die unsere Kunden zu der Backup-Storage-Lösung begleitet haben, die die umfassendste Sicherheit, die schnellste Backup- und Wiederherstellungsleistung und den besten Support in der Branche bietet wenn es um eine nationale Infrastruktur geht, sind nur wenige Überlegungen derart wichtig", sagte Bill Andrews, President und CEO von ExaGrid. "Wir sind wirklich dankbar, dass wir mit so wunderbaren Channel-Partnern wie Convergent Technology und vielen anderen auf der ganzen Welt zusammenarbeiten dürfen. Glückwünsche an alle diesjährigen Preisträger, und vielen Dank an das Team der Storage Awards und natürlich an alle, die für uns gestimmt haben."

Über ExaGrid

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer einzigartigen Disk-Cache Landing Zone, einem Langzeitspeicher und einer Scale-Out-Architektur. Die Landing Zone von ExaGrid ermöglicht die schnellsten Backups, Wiederherstellungen und sofortige VM-Recoveries. Repository Tier zeichnet sich durch die niedrigsten Kosten für die Langzeitspeicherung aus. Die Scale-Out-Architektur von ExaGrid beinhaltet vollständige Appliances und sorgt für ein Backup-Fenster mit einer festen Dauer bei wachsendem Datenvolumen, wodurch teure umfassende Upgrades und veraltete Produkte vermieden werden. ExaGrid bietet den einzigen zweigliedrigen Backup-Speicheransatz mit einem netzwerkunabhängigen Tier, verzögerten Löschvorgängen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen.

ExaGrid beschäftigt Vertriebs- und Systemingenieure in den folgenden Ländern: Argentinien, Australien, Benelux, Brasilien, Kanada, Chile, GUS, Kolumbien, Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Indien, Israel, Italien, Japan, Mexiko, Nordische Länder, Polen, Portugal, Katar, Saudi-Arabien, Singapur, Südafrika, Südkorea, Spanien, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, USA und weitere Regionen.

Besuchen Sie uns auf exagrid.com, oder vernetzen Sie sich mit uns auf LinkedIn. Lesen Sie, was unsere Kunden über ihre eigenen Erfahrungen mit ExaGrid zu sagen haben, und erfahren Sie in unseren Kundenberichten, warum sie jetzt deutlich weniger Zeit mit Backup-Speicherung verbringen. ExaGrid ist stolz auf seinen NPS-Score von +81!

ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

