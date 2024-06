Bloomreach, die Plattform für grenzenlose E-Commerce-Personalisierung, gab heute eine Partnerschaft mit SCAYLE bekannt, der E-Commerce-Plattform, der Einzelhändler vertrauen, um mehr Omnichannel-Kundenerlebnisse zu ermöglichen. Die Zusammenarbeit wird es ermöglichen, auf der intuitiven und flexiblen Handelsplattform von SCAYLE aufzubauen und personalisierte Erlebnisse an jedem Touchpoint der Kundenreise mit Echtzeitdaten und KI zu schaffen.

Bloomreach versetzt Unternehmen in die Lage, personalisierte Erlebnisse über ihre digitalen Kanäle hinweg zu liefern, indem es die Leistung einheitlicher Kunden- und Produktdaten mit der Geschwindigkeit und dem Umfang der KI-Optimierung kombiniert. Unternehmen, die auf der SCAYLE-Plattform aufbauen, können durch die Integration mit Bloomreach auf noch nie dagewesene Weise mit ihren Kunden in Kontakt treten, indem sie eine kompatible und Headless-Commerce-Lösung nutzen. Mit Loomi, der für den Handel entwickelten KI von Bloomreach, können Marken ihre Personalisierungsbemühungen schnell und mit maximaler Effizienz ausbauen.

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Bloomreach. Ihre Produkte für Personalisierung, Marketing-Automatisierung und Discovery ergänzen SCAYLEs Fokus auf die Bereitstellung großartiger Kundenerlebnisse auf einfache Weise", sagte Steven Fockema Andreae, Head of Partnerships bei SCAYLE. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit einem der führenden Anbieter in diesem Bereich, um sinnvolle Erlebnisse über alle Kanäle hinweg zu schaffen, die das Wachstum und die Differenzierung fördern."

"Unser Ziel bei Bloomreach war es schon immer, Einzelhändlern und Marken die Möglichkeit zu geben, außergewöhnliche Personalisierungs- und Commerce-Erlebnisse zu bieten", sagt Florian Lillig, VP Sales DACH bei Bloomreach. "Ich bin begeistert, dass unsere Teams mit einem so innovativen Partner wie SCAYLE zusammenarbeiten und freue mich auf alles, was wir in diesem nächsten Kapitel erreichen werden."

Über Bloomreach

Bloomreach personalisiert das E-Commerce-Erlebnis. Seine Daten-Engine vereint Kunden- und Produktdaten in Echtzeit, damit Unternehmen verstehen, was Kunden wirklich wollen. Indem Sie dieses Verständnis mit jedem Kanal verbinden, wird das E-Commerce-Erlebnis grenzenlos und spiegelt den sich verändernden Kunden beim Einkaufen wider. Verstärkt durch die Geschwindigkeit und den Umfang von Loomi, der KI von Bloomreach für den E-Commerce, schafft dies endlose neue Wege zum Kauf, höhere Rentabilität und schnelles Unternehmenswachstum. Zu den Bloomreach-Produkten gehören: Engagement, eine Marketing-Automatisierungsplattform; Discovery, eine E-Commerce-Suchlösung; Content, ein Headless CMS; und Clarity, ein KI-gestütztes Conversational Shopping. Das Unternehmen verfügt über mehrere KI-Patente und bedient mehr als 1.400 globale Marken, darunter: Williams-Sonoma, Bosch, Puma, und Marks Spencer.

Über SCAYLE

SCAYLE ist ein unternehmensweites Shopsystem, mit dem B2C-Marken und Einzelhändler mühelos einzigartige Kundenerlebnisse schaffen können. Der umfangreiche Funktionsumfang umfasst PIM, Shop Management, Checkout und OMS sowie Funktionen für Omnichannel, erweiterte Promotions und Suche. Und alles ist in einer intuitiven Benutzeroberfläche vereint. Die moderne Architektur kann über APIs flexibel erweitert werden. Führende Marken wie Manchester United, Deichmann, s.Oliver, Fielmann, FC Bayern und DEPOT entscheiden sich für SCAYLE, um die Innovationsgeschwindigkeit zu erhöhen und das Wachstum im Handel voranzutreiben. Die SCAYLE GmbH gehört zur ABOUT YOU Group.

