Dogecoin crasht, PlayDoge explodiert: Welcher Coin ist die bessere Wahl?

Es sind turbulente Zeiten am Kryptomarkt. Während sämtliche Experten davon gesprochen haben, dass der Bitcoin-Kurs schon bald auf 100.000 Dollar steigen wird, geht es nun bergab für die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung. Noch deutlich härter als Bitcoin trifft es Meme Coins, die inzwischen fast schon täglich Verluste im zweistelligen Prozentbereich einbringen. Auch Dogecoin, der erfolgreichste Meme Coin überhaupt, bleibt davon nicht verschont. Währenddessen explodiert die Nachfrage bei PlayDoge, sodass sich Anleger fragen, welcher Coin jetzt mehr Potenzial hat.

DOGE-Kurs bricht ein

Es war ein starkes Jahr für Dogecoin. Der größte Meme Coin nach Marktkapitalisierung hat zwischenzeitlich eine Year to Date-Rendite von über 50 % erreicht und damit sogar Bitcoin kurzfristig abgehängt. Das war auch dringend nötig, da der Coin noch im letzten Jahr nicht wirklich mit dem restlichen Markt mithalten konnte. Nun können Anleger aber zusehen, wie die Gewinne Tag für Tag weniger werden. Wer am Jahreshoch eingestiegen ist, sitzt inzwischen auf hohen Verlusten. Allein von gestern auf heute ist der DOGE-Kurs um mehr als 10 % eingebrochen.

(DOGE Kursentwicklung in den letzten 24 Stunden - Quelle: Coinmarketcap)

Wer dagegen heute vor einer Woche investiert hat, hat inzwischen schon mehr als 13 % seines Kapitals verloren. Auch wenn man einen längeren Betrachtungszeitraum heranzieht, liegt DOGE inzwischen im Minus. Im letzten Monat ist der Kurs um 20 % gefallen. Das Ende der Meme Coin Season muss das keineswegs bedeuten. Es ist davon auszugehen, dass DOGE Bitcoin wieder outperformen wird, wenn der Bitcoin-Kurs wieder steigt und der Markt sich erholt, da Meme Coins in der ersten Jahreshälfte schon extrem gefragt waren und alle anderen Coins in den Top 100 übertroffen haben. Bis die Rallye weitergeht, kann es aber noch eine Weile dauern. Währenddessen setzen immer mehr Investoren auf PlayDoge ($PLAY), da hier von der Korrektur nichts zu spüren ist.

Jetzt mehr über PlayDoge erfahren.

PlayDoge ($PLAY) bringt schon im ICO Buchgewinne

In Zeiten, in denen es am Kryptomarkt bergab geht, setzen einige Anleger gerne auf Initial Coin Offerings (ICOs). Dabei können neue Kryptowährungen direkt von den Entwicklern gekauft werden, noch bevor diese an den Kryptobörsen gehandelt werden. Der Preis wird dabei fix vorgegeben, sodass die Coins noch nicht den Schwankungen am Markt unterliegen, was während einer Korrektur natürlich von Vorteil ist. Bei PlayDoge ($PLAY) ergibt sich sogar noch der große Vorteil, dass der Tokenpreis bis zum Listing an den Kryptobörsen noch mehrfach angehoben wird, sodass frühe Käufer bis zum Launch bereits einen Buchgewinn mitnehmen können.

($PLAY-Token-Vorverkauf - Quelle: PlayDoge Website)

Schon in kurzer Zeit konnten $PLAY-Token im Wert von fast 5 Millionen Dollar verkauft werden, wobei PlayDoge nicht nur als Meme Coin an Dogecoin angelehnt ist, sondern auch mit einem Play 2 Earn Game kommt, bei dem DOGE in ein Tamagotchi verwandelt wird und Spieler $PLAY-Token verdienen können, wenn sie sich um ihn kümmern und mit ihren Tamagotchi verschiedene Abenteuer erleben. Das Konzept kommt bei Investoren offenbar gut an und da das Spiel erst auf den Markt kommt, wenn der Vorverkauf abgeschlossen ist, könnte das die Bekanntheit von PlayDoge und die Nachfrage nach $PLAY-Token nochmal extrem steigern, was zu einer Kursexplosion führen könnte.

Außerdem ist eine Staking-Funktion integriert, die es ermöglicht, ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen Token zu verdienen, wenn man seine $PLAY-Token stakt und damit für mindestens eine Woche nach dem Handelsstart sperrt. Diese Möglichkeit wird bereits von den meisten Käufern genutzt, wodurch das Angebot beim Launch zusätzlich verknappt wird, sodass eine Kursexplosion umso wahrscheinlicher wird.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $PLAY im Presale kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.