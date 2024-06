Freiburg (ots) -Tatsächlich aber ist die Truppe noch immer weit davon entfernt, über die finanziellen Mittel zu verfügen, die gebraucht würden. (...) Offen ist außerdem, wie das Milliardenloch im Verteidigungshaushalt geschlossen werden soll, wenn das Sondervermögen einmal aufgebraucht sein wird. Man darf gespannt sein, wie es der Kanzler schaffen will, seine Versprechen an die Bündnispartner einzuhalten - auch angesichts der anhaltenden Bedrohung durch Russland. (...) Der Ampel ist es zuzutrauen, sich auch in dieser Frage heillos zu zerstreiten. https://www.mehr.bz/khs172oPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59333/5804436