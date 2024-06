Get Suggestions, AI Assistant und AI Guardrails machen das Schreiben einfacher, schneller und standardkonform.

Acrolinx, ein weltweit führender Anbieter von SaaS Enterprise Content Governance, hat neue generative KI-Funktionen auf den Markt gebracht, die die Produktivitätsvorteile maximieren und gleichzeitig die mit KI verbundenen Risiken minimieren sollen. Nach einem erfolgreichen Betaprogramm mit über 20 Unternehmenskunden sind Get Suggestions, AI Assistant und AI Guardrails nun öffentlich verfügbar, damit alle Unternehmen KI vertrauensvoll und sicher nutzen können.

Get Suggestions beschleunigt die Schreib- und Bearbeitungsphase bei der Erstellung von Inhalten dramatisch. Mit Get Suggestions haben über 87 der Empfehlungen zur Verbesserung von Inhalten anklickbare Korrekturen, um die Inhalte an komplexe Unternehmensstandards anzupassen. Die meisten Unternehmen dokumentieren ihre Standards in langen, komplizierten Style Guides, die Dutzende bis Hunderte von Seiten umfassen. Get Suggestions spart Autoren und Redakteuren Zeit und verbessert die Qualität der Inhalte auf der Grundlage der Stilrichtlinien Ihres Unternehmens und der Anforderungen an die Einhaltung von Inhalten.

AI Assistant von Acrolinx beschleunigt die Ideenfindungsphase des Schreibprozesses. Mit AI Assistant werden Inhalte erstellt, die bereits auf die Schreibstandards Ihres Unternehmens abgestimmt sind. Es bietet Schreibern eine Chatbot-Erfahrung, bei der sie die Erstellung von Inhalten über eine offene Textabfrage anfordern. Wenn die generierten Inhalte bereits an den Standards Ihres Unternehmens ausgerichtet sind, wird das Risiko einer Fehlanpassung wie es bei anderen KI-Generatoren der Fall ist gemildert. Überzeugen Sie sich selbst vom Potenzial der neuesten KI-Funktionen von Acrolinx.

Darüber hinaus sorgt AI Guardrails dafür, dass KI-generierte Texte in privaten Implementierungen von Open- und Closed-Source-LLMs standardkonform sind. AI Guardrails für Inhaltsstandards stellt sicher, dass nur qualitativ hochwertige Inhalte für die Feinabstimmung von LLMs verwendet werden, prüft automatisch die Qualität von KI-generierten Inhalten, bevor sie den Autoren vorgelegt werden, verhindert, dass minderwertige Inhalte veröffentlicht werden, und prüft die Qualität von bereits veröffentlichten Inhalten. AI Guardrails für Inhaltsstandards von Acrolinx bietet Unternehmen eine komplette Suite automatisierter Governance-Lösungen, um die Einhaltung von Schreibstandards in großem Umfang sicherzustellen.

"Da unsere größten Kunden jedes Jahr Milliarden von Wörtern schreiben, benötigen Unternehmen eine Lösung, die Sicherheit, Compliance und Skalierbarkeit bietet", so Volker Smid, CEO von Acrolinx. "Nach einem erfolgreichen Beta-Programm sind wir stolz darauf, Get Suggestions, AI Assistant und AI Guardrails auf den Markt zu bringen, um unseren Kunden dabei zu helfen, die massiven Effizienzgewinne zu erzielen, die durch generative KI möglich sind, und sie gleichzeitig vor Risiken zu schützen und dem Wesen ihres Unternehmens treu zu bleiben."

Über Acrolinx

Acrolinx ist Ihre Versicherungspolice für Unternehmensinhalte. Unsere KI-gesteuerte Content Governance Software erfasst und digitalisiert Ihren Styleguide, um Ihre Schreibstandards zum Standard zu machen.

Acrolinx verwaltet neue und bestehende Inhalte, die von Menschen und generativer KI geschrieben wurden. Ganz gleich, ob Ihr Unternehmen 100.000 oder Milliarden von Wörtern geschrieben hat (wie unser Kunde Microsoft), Acrolinx sorgt dafür, dass jeder einzelne Text Ihren Stilrichtlinien entspricht. Acrolinx ist aus dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) hervorgegangen und hat die KI tief in seiner DNA verankert.

