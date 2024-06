NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Beiersdorf nach einer Veranstaltung für Investoren auf "Buy" mit einem Kursziel von 156 Euro belassen. Diese sei als zweite ihrer Art weniger spektakulär gewesen als die erste, schrieb Analystin Molly Wylenzek in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Konsumgüterhersteller habe aber wohl den richtigen Ton getroffen und den Weg bereitet für ein überdurchschnittliches Wachstum./bek/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2024 / 12:38 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2024 / 12:38 / ET



ISIN: DE0005200000

