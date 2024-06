Der Wechselrichterhersteller SMA Solar hat kurz vor Mitternacht noch eine Horrornachricht für seine Aktionäre parat. Wegen des verzögerten Anstiegs des Auftragseingangs passt das Unternehmen die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 an. Am Mittwoch dürfte es aller Voraussicht nach neue Mehrjahrestiefkurse in Frankfurt geben.Der Vorstand von SMA Solar erwartet nunmehr einen Umsatz zwischen 1,55 und 1,70 Milliarden Euro sowie ein operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) zwischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...