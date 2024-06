Tecnotree, ein weltweit führender Anbieter von digitalen Plattformen und Dienstleistungen für KI, 5G und Cloud-native Technologien, wurde im Gartner Magic Quadrant 2024 für KI in CSP anerkannt.

Der Gartner Magic Quadrant, verfasst von den Analysten Pulkit Pandey, Amresh Nandan und Peter Liu, identifiziert und bewertet KI-Anbieter für CSP-Kunden- und Geschäftsabläufe. Laut dem Bericht "hilft KI im CSP-Kunden- und Geschäftsbetrieb CSPs, KI/ML zu nutzen, um Erkenntnisse zu gewinnen und Geschäftsprozesse in einer Vielzahl von Kunden- und Geschäftsbereichen zu automatisieren. Zu diesen Bereichen gehören Marketing, Vertrieb, Preiskonfiguration (CPQ), Auftragsmanagement, Produktmanagement, Abrechnungs- und Umsatzmanagement, Customer Journey und Customer Care, Revenue Assurance und Betrugs-/Risikomanagement." Dieser umfassende Bericht hilft Kommunikationsdienstleistern bei der Identifizierung und Bewertung von KI-Anbietern für ihre Kunden- und Geschäftsabläufe. Er wird CIOs und Technologieführern von CSPs eine Orientierungshilfe bei der Auswahl der richtigen KI-Anbieter in einem sich schnell entwickelnden Markt bieten.

Tecnotree bietet mit der Tecnotree Moments-Plattform eine in KI eingebettete Social-Commerce- und Experience-Management-Funktion, die vom TM Forum für die Monetarisierung von Netzwerken in verschiedenen Branchen anerkannt wurde.

Darüber hinaus ist Tecnotree weltweit für sein umfangreiches Portfolio an AIML-Engineering-Patenten bekannt, das zu den größten der Welt gehört und das größte aller Telekommunikationsanbieter weltweit ist, mit Fähigkeiten wie Content-Generierung, Computer Vision, Machine-to-Machine-Translation, Trust, Governance und Model Ops. Tecnotree verfügt über eine Fülle von Anwendungsfällen, die noch nicht für Telekommunikationsbetreiber kommerzialisiert wurden und in den Bereichen Gesundheitswesen, Immobilien und E-Commerce zum Einsatz kommen.

Die Sensa Intelligence-Plattform von Tecnotree integriert generative KI-Fähigkeiten in seinen BSS-Stack und unterstützt Telekommunikationsbetreiber bei der Verarbeitung von Millionen von strukturierten und unstrukturierten Datenpunkten aus Geschäfts-, Betriebs- und Transaktionsinformationssystemen. Sensas Fähigkeit, klassische und generative Algorithmen des maschinellen Lernens in einer Framework-unabhängigen Art und Weise einzusetzen, hilft Telekommunikationsbetreibern beim Mining, der Extraktion, der Visualisierung und der Durchführung autonomer Sicherheitsoperationen. Profile-of-One ist ein integraler Bestandteil von Tecnotree Sensa, der für die Entwicklung personalisierter Erfahrungen entscheidend ist. Es nutzt große Datenmengen, um umfassende Profile zu erstellen, die auf spezifische Anwendungsfälle zugeschnitten sind. Durch die nahtlose Integration mit KI-gestützten Modellen ermöglicht Profile-of-One die Vorhersage des Kundenverhaltens und die Gewinnung wertvoller Erkenntnisse. Die Anerkennung als Nischenanbieter und die Positionierung im Nischenquadranten des Gartner Magic Quadrant für KI in CSPs ermöglicht es Tecnotree, wettbewerbsfähige Preise zu erzielen und die dynamischen Marktanforderungen von Telekommunikationsbetreibern auf der ganzen Welt zu erfüllen.

Padma Ravichander, CEO der Tecnotree Corporation, sagte: "Wir sind begeistert, im Gartner Magic Quadrant 2024 anerkannt zu werden. Wir glauben, dass diese Anerkennung unser Engagement unterstreicht, KI, 5G und Cloud-native Technologien zu nutzen, um Innovationen für unsere Kunden voranzutreiben. Wir sind der Meinung, dass unsere Aufnahme in den Bericht unser Engagement bestätigt, CSPs durch KI-gestützte personalisierte Lösungen zu unterstützen, die das Kundenerlebnis, das Umsatzmanagement und die betriebliche Effizienz verbessern. Unsere KI-gesteuerten BSS-Lösungen erfüllen die sich schnell entwickelnden Geschäftsanforderungen und ermöglichen es CSPs, über verschiedene Funktionen hinweg mehr Dienstleistungen anzubieten. Diese Anerkennung hilft uns dabei, die Grenzen des Möglichen immer weiter zu verschieben."

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international, und MAGIC QUADRANT ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Gartner unterstützt keinen der in seinen Forschungspublikationen dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinung der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Tecnotree

Tecnotree st ein Anbieter eines 5G-fähigen digitalen Business Support Systems (BSS) mit KI/ML-Funktionen und Multi-Cloud-Erweiterbarkeit. Tecnotree führt die Liste der Open API Conformance-Zertifizierungen des TM-Forums mit 59 zertifizierten Open APIs an, darunter 9 echte offene APIs. Dies unterstreicht das Engagement des Unternehmens für herausragende Leistungen und das kontinuierliche Bestreben, sowohl CSPs als auch DSPs differenzierte Erfahrungen und Services zu bieten. Der agile und quelloffene digitale BSS-Stack von Tecnotree deckt das gesamte Spektrum (Order-to-Cash) der Geschäftsprozesse und der Abonnementverwaltung für die Telekommunikationsbranche und andere digitale Dienstleistungsbranchen ab und eröffnet dadurch Möglichkeiten, die über die Konnektivität hinausgehen. Um digital vernetzte Communitys in den Bereichen Gaming, Gesundheit, Bildung, OTT und anderen vertikalen Ökosystemen zu unterstützen, bietet Tecnotree seinem Kundenstamm außerdem Fintech- und B2B2X-Multi-Experience-Digital Marketplaces über die Tecnotree Moments-Plattform an. Tecnotree ist an der Helsinki Nasdaq notiert (TEM1V).

