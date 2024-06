Shanghai (ots/PRNewswire) -Shanghai Electric(SEHK:2727, SSE:601727) stand im Rampenlicht der SNEC PV Power Expo 2024, wo das Unternehmen die neuesten Fortschritte bei seinen Solar-, Energiespeicher- und Wasserstofflösungen vorstellte. Auf der dreitägigen Veranstaltung, die am 13. Juni begann, unterzeichneten auch zwei Tochtergesellschaften von Shanghai Electric - Hency Solar und Shanghai Electric Gotion - strategische Kooperationsvereinbarungen und sicherten sich Aufträge von 14 wichtigen Branchenakteuren, darunter PRANA, Tmall Energy B.V. und NSR GmbH, mit denen das Unternehmen den Einsatz modernster Technologien für erneuerbare Energien beschleunigen und den globalen Übergang zu einer nachhaltigen Zukunft vorantreiben will.Hybridsysteme erwiesen sich als vielversprechende neue Energielösungen, die bei den strategischen Partnern von Shanghai Electric zu einem neuen Favoriten wurden. Auf der Messe unterzeichnete Hency Solar Partnerschaften mit der China Energy Construction Group, dem Jiangsu Power Design Institute und Jiangsu Pengzhi Power für die Entwicklung von 400-MW- und 150-MW-Projekten für erneuerbare Energien, die Windenergie, Solarenergie und Aquakultur integrieren und innovative, umweltfreundliche Energieinfrastrukturen aufbauen, die das Wirtschaftswachstum ankurbeln und gleichzeitig den CO2-Ausstoß verringern.Unter dem Motto "Smart Sunshine, Green Future" stellte die Shanghai Electric Power Station Group eine Reihe von Innovationen vor und demonstrierte ihre technologischen Durchbrüche in den Bereichen Solarenergie, Solarthermie, Multi-Energiespeicherung, Wasserstoffenergie und dezentrales Energiemanagement zur Dekarbonisierung.Zu den Produkten, die auf der Veranstaltung für Furore sorgten, gehören:- Die Solarlösungen der Serien "Intellectual" und "Edgeless": Die intelligenten Solarmodule der "Intellectual"-Serie sind mit leistungselektronischen Geräten ausgestattet, die eine MPPT-Leistungsoptimierung, Überwachung, Sicherheitsabschaltung und Spannungsregelung bieten und so für mehr Sicherheit, Zuverlässigkeit, Echtzeit-Optimierung und rationelle Wartung sorgen. Die "Edgeless"-Serie verfügt über eine einzigartige Struktur, die eine 360-Grad-Selbstreinigung von Staub und Schnee ermöglicht, die durch die Schwerkraft und Regenfälle unterstützt wird. Das vom TÜV SÜD zertifizierte Design führt zu einer Steigerung der jährlichen Stromerzeugung um 2 bis 6 % und liegt damit deutlich über den Werten der marktüblichen Produkte.- Die Energiespeicher-Innovationen von Shanghai Electric Gotion: Vorstellung der neuesten 215kWh flüssigkeitsgekühlten Systeme für Gewerbe und Industrie und 5MWh flüssigkeitsgekühlten Lithium-Ionen-Systeme aus der "Elite Cool"-Serie, die 314Ah-Batteriezellen mit fortschrittlichen Brandschutzmechanismen zur Optimierung der Investitionseffizienz, des Platzbedarfs und der Sicherheit enthalten. Das System UNIQUE-ONE (U200), das sowohl für den netzgekoppelten als auch für den netzunabhängigen Betrieb entwickelt wurde, ist mit einem einreihigen Design ausgestattet, das kompakter ist als die herkömmlichen zweireihigen Produkte.- Der neue alkalische Elektrolyseur der Serie "Z" und die Testplattform: Das vom TÜV Rheinland zertifizierte System hat mit einer Stromdichte von über 10.000A/m2 und einem minimalen DC-Energieverbrauch von 3,8kWh/Nm3 H2 einen deutlichen Leistungssprung erzielt. Um den unterschiedlichen Anforderungen an die Produktprüfung gerecht zu werden, wurde die Plattform mit Testmöglichkeiten für die wichtigsten Materialien und Kernkomponenten des Elektrolyseurs, für Pilotversuche und für Tests im Originalmaßstab konzipiert. Die Plattform kann 2.000 Nm3/h für alkalische Elektrolyseure und 300 Nm3/h für Protonenaustauschmembran-Elektrolyseure erreichen.Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.shanghai-electric.com/group_en/.Video - https://mma.prnewswire.com/media/2441372/Shanghai_Electric.mp4Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/Shanghai_Electric_logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/starkung-der-snec-2024-shanghai-electric-geht-allianzen-mit-wichtigen-branchenakteuren-ein-und-prasentiert-innovationen-in-den-bereichen-solar-energiespeicherung-und-wasserstoff-302176124.htmlPressekontakt:Jin Shen,+86(21)33261246,E-Mail: shenjin@shanghai-electric.comOriginal-Content von: Shanghai Electric, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136165/5804443