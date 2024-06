Technology Holdings (TH), eine globale Investmentbank mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum, die bereits Transaktionen in 24 Ländern weltweit abgeschlossen hat, gibt stolz den Start von "TH Buy and Build", ihrer spezialisierten Buy Side Investmentbanking-Abteilung, bekannt. "TH Buy and Build" dient strategischen Käufern und Private-Equity-Fonds, die fachkundige Beratung und Unterstützung suchen, um sich in der komplexen Landschaft der Akquisitions- und Investitionsziele auf der ganzen Welt zurechtzufinden und Transaktionen schnell und effizient abzuschließen.

"Wir freuen uns, "TH Buy and Build" vorstellen zu können, das von unserem engagierten Team von Buy-Side-Investmentbankern weltweit in 11 Ländern auf 4 Kontinenten betreut wird. Diese Markteinführung ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Mission, strategischen Käufern durch programmatische Fusionen und Übernahmen einen außergewöhnlichen Wert zu bieten und Private-Equity-Fonds dabei zu unterstützen, Investitionen zu tätigen und "Buy and Build"-Strategien für ihre Portfoliounternehmen umzusetzen", sagte Vivek Subramanyam, Gründer und CEO von Technology Holdings.

Dieser strategische Schritt festigt die Position von Technology Holdings als führende globale Investmentbank, die Sell Side M&A und Buy Side M&A, Growth Equity, Private Equity-Beratung und Wachstumsberatung exklusiv für Unternehmen aus den Bereichen Technologiedienstleistungen, Geschäftsprozessmanagement, Consulting, Technologie und Gesundheitswesen weltweit anbietet.

"TH Buy and Build"-Angebote:

Programmatic M&A: Engagierte Unterstützung beim Abschluss mehrerer Akquisitionen zur raschen Erweiterung der Fähigkeiten und der globalen Reichweite.

Private Equity "Buy Build": Unterstützt Private-Equity-Fonds auf engagierte Weise dabei, Investitionen zu tätigen und Portfoliounternehmen durch Übernahmen weltweit zu vergrößern.

Bolt-ons Tuck-ins: Gezielte Suche nach Akquisitionen zur Verbesserung von Fähigkeiten, Marktpräsenz, Lieferfähigkeit, Technologie usw.

3-stufiger Buy Side M&A-Prozess:

Der 3-stufige M&A-Prozess von Technology Holdings auf der Käuferseite, der im Folgenden beschrieben wird, basiert auf der Branchenexpertise, der globalen Präsenz und einem tiefgreifenden Verständnis der Landschaft der Übernahmeziele.

Erstellung eines umsetzbaren M&A-Plans zur Erreichung strategischer Ziele: Das Team von Technology Holdings wird eng zusammenarbeiten, um eine verbesserte Investmentthese und einen umsetzbaren M&A- oder Investitionsplan zu entwickeln. Umfassende Geschäftsanbahnung: Umfassender und iterativer Prozess zur Identifizierung und Filterung von Zielen, der die Branchenkenntnisse und Marktkenntnisse von Technology Holdings nutzt, um eine qualifizierte Auswahlliste von Zielen zu erstellen, die den Übernahmezielen entsprechen. Akribische Ausführung des Geschäfts: Eine solide Transaktionsabwicklung, die die Expertise von Technology Holdings bei der Abwicklung von Transaktionen und die Strenge der Prozesse nutzt, um den Wert des Eigenkapitals zu steigern.

Für weitere Informationen klicken Sie hier oder kontaktieren Sie das Team unter THBuyandBuild@technologyholdings.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240618781966/de/

Contacts:

Kate Geary

Senior Marketing Manager

E-Mail: kate@technologyholdings.com