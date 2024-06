Datadog A enthüllte kürzlich die allgemeine Verfügbarkeit des Datadog App Builders, eines neuen Low-Code-Entwicklungswerkzeugs, das Teams dabei unterstützt, schnell selbstgesteuerte Anwendungen zu erstellen, die sicher in ihre Überwachungsstapel integriert werden können. Mit diesem Werkzeug können Anwendungen in Stunden statt in Wochen erbaut werden, wobei Benutzeroberflächenkomponenten, Vorlagen und Datenintegrationen zum Einsatz kommen. Mehr als 550 vorprogrammierte Aktionen für Schlüsselwerkzeuge und Plattformen, darunter GitHub, PagerDuty, Jira und verschiedene AWS-, Azure- und GCP-Dienste ermöglichen eine unmittelbare Reaktion auf Einblicke aus Datadog, wie zum Beispiel die Adressierung hoher Cloud-Kosten oder Kubernetes-Bereitstellungsfehler mit nur einem Klick. Das Unternehmen schloss das erste Quartal mit 28.000 Kunden ab, ein Anstieg von 25.500 im Vorjahreszeitraum, und die Prognosen für 2024 weisen auf ein Kundenwachstum von 11,6% auf 30.483 sowie auf einen Umsatz von 2,6 Milliarden USD hin, was einem jährlichen Wachstum von 22,13% entspricht. Dieses Wachstum ist teilweise auf eine robuste Basis von Partnern zurückzuführen, darunter führende Technologieunternehmen.

Langfristige Aussichten geprägt von starken Partnerschaften

Mit starken Partnerschaften, die Zuverlässigkeit und weltweite Verfügbarkeit seiner Produkte fördern, steigert Datadog seine langfristigen Aussichten. Die Zusammenarbeit mit großen Cloud-Anbietern optimiert das Cloud-Infrastrukturmanagement, da umfassende Einsichten in Sicherheits- und Leistungsaspekte geboten werden. In Anbetracht der zunehmenden Nutzung von Multi-Cloud-Strategien durch Unternehmen, die eine spezifische Technologieabdeckung für verschiedene Teams im Unternehmen suchen, erweist sich die Allianz des Unternehmens mit namhaften Partnern in der Cloud-Industrie als günstiger Ausblick für eine nachhaltige Unternehmensentwicklung. Obwohl die Aktien des Unternehmens seit Jahresbeginn einen Rückgang von 3,5% verzeichneten, im Gegensatz zum Wachstum des Computer- und Technologiesektors um 24,2%, legen die starken Netzwerkpartnerschaften und integrativen Fähigkeiten von Datadog nahe, dass das Unternehmen über vielversprechende langfristige Potenziale verfügt.

Datadog A Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...