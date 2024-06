Honeywell International Inc. (HON) meldet signifikante Gewinne in einer jüngsten Handelssitzung mit einem Zuwachs von 0,43% und einem Schlusskurs von 212,87 $. Dieser Anstieg übertrifft sowohl den S&P 500 als auch den Dow Jones Industrial Average und den technologielastigen Nasdaq. Die Aktie des Unternehmens hat in den letzten vier Wochen um 3,58% zugelegt und damit den Konglomerates-Sektor, der Verluste von 1,24% verbuchte, sowie den S&P 500, der um 3,34% stieg, übertroffen. Analysten und Anleger werden die bevorstehende Gewinnbekanntgabe genau beobachten, wobei man von HON erwartet, dass es einen Gewinn von 2,40 $ pro Aktie verzeichnet - ein Wachstum von 7,62% gegenüber dem Vorjahr. Darüber hinaus soll der Umsatz auf 9,44 Milliarden $ ansteigen, was einem Aufschwung von 3,23% entspricht.

Zukunftsausblick und Industriedynamik

Der Bewertungsmaßstab für die Zukunft, das Forward P/E-Verhältnis, liegt bei Honeywell bei 20,93, ein Prämienwert gegenüber dem Industriedurchschnitt von 17,58. Mit einer Industrie, die zu den obersten 14% aller bewerteten Branchen zählt, setzt das Unternehmen seinen Erfolg trotz Herausforderungen wie einer Schwäche in Teilen seines Industrieautomationsegments und Sorgen hinsichtlich hoher Schuldenlasten fort. Positive Revisionen der Gewinnschätzungen deuten darauf hin, dass die Analysten Vertrauen in die Geschäftsleistung und das Gewinnpotenzial von Honeywell haben. Im Fokus stehen außerdem das solide Wachstum im kommerziellen Luftfahrtsektor sowie Akquisitionen, die das Unternehmen stärken, etwa jene von Carriers Global Access Solutions und der angekündigte Kauf von Civitanavi Systems S.p.A. zur Erweiterung des Angebots an Navigationslösungen für die Luftfahrtindustrie.

Honeywell Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...