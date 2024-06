DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

POLESTAR - Der schwedische Elektroautohersteller Polestar bekommt einen neuen Chairman. Nach Informationen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wird Winfried Vahland die Position des Präsidenten des Verwaltungsrates übernehmen. Wirksam werden soll die Besetzung nach der Hauptversammlung, also Ende Juli. Der 1957 geborene Vahland ist ein Urgestein in der Industrie, vor allem bekannt als ehemaliger Chef der zum Volkswagen-Konzern gehörenden Marke Škoda. Er folgt auf Hakan Samuelsson, der den Posten altersbedingt abgibt. (FAZ)

HANIEL - Normalerweise treffen sich die Vorstandsvorsitzenden der zehn Unternehmen, an denen die Beteiligungsgesellschaft Haniel die Mehrheit hält, etwa einmal im Quartal, um über die Strategie und die Vorstellungen der Eigentümer zu sprechen. Am Dienstag aber haben der Aufsichtsratsvorsitzende Maximilian Schwaiger und der Finanzvorstand Henk Derksen zu einer außerordentlichen Sitzung per Videokonferenz geladen. Dabei ging es nach Informationen der FAZ um nichts weniger als einen Strategieschwenk in der Beteiligungsstruktur des Ruhrkonzerns aus Duisburg, den es seit mehr als zweieinhalb Jahrhunderten gibt. Bislang hat Haniel Unternehmen meist ganz übernommen oder zumindest die Mehrheit. Zu den Beteiligungen gehört etwa der Büroausstatter Takkt, der Online-Matratzenhändler Emma oder der Hygienespezialist CWS. Jetzt haben sich die mehr als 750 Gesellschafter aus der Familie aber überlegt, dass sie ihre Investitionen breiter fassen wollen, in einer zweiten Säule sollen weitere Anlageklassen ins Auge gefasst werden. (FAZ)

APPLE - Apple wird mit Zugeständnissen eine langjährige EU-Kartelluntersuchung zu seinem mobilen Zahlungssystem beenden und eine hohe Geldstrafe vermeiden. Konkurrenten soll ein besserer Zugang zu dem kontaktlosen System ermöglicht werden. Die EU-Kommission habe eine Reihe von Zugeständnissen akzeptiert, berichtet die Financial Times aus Kreisen. Derzeit würden noch technische Details geklärt, eine finale Einigung könnte es in den nächsten Wochen geben. (Financial Times)

SANTANDER - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi greift die Santander-Zahlungstochter Pagonxt, die in Deutschland schließt und fast 400 Jobs streicht, scharf an. "Santander hat den Beschäftigten bei Pagonxt in München am 6. Juni den Schritt der kompletten Betriebsschließung mitgeteilt. Es gab vorher weder Verhandlungen mit dem Betriebsrat, noch hat Pagonxt den Betriebsrat rechtzeitig benachrichtigt", kritisiert Verdi-Gewerkschaftssekretär Stefan Wittmann. "So ein Vorgehen ist uns bei einem Finanzdienstleister noch nie untergekommen", moniert Wittmann, der bei Santander in Deutschland Verhandlungsführer für den Haustarifvertrag ist. (Handelsblatt)

LUFTHANSA - Die Lufthansa steht vor dem Einstieg bei ITA Airways. Das scheint mittlerweile festzustehen, auch wenn eine offizielle Bestätigung von EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager, die das Vorhaben kartellrechtlich prüft, noch aussteht. Doch wie die Börsen-Zeitung aus Branchenkreisen erfuhr, hat Brüssel nach weiteren Zugeständnissen der beiden Gesellschaften grünes Licht auf technischer Ebene gegeben. Eine offizielle Genehmigung dürfte es in den nächsten Tagen geben. (Börsen-Zeitung)

COMMERZBANK - Die Commerzbank nimmt den Fintech-Gründer Chris Bartz unter Vertrag. Nach Informationen der Börsen-Zeitung fängt der frühere Chef der zwischenzeitlich eingestellten Wealthtech-Plattform Elinvar bereits am 1. Juli im Bereich Business Development des Geschäftssegments Privat- und Unternehmerkunden (PUK) der Commerzbank an. Wie zu hören ist, wird der Bereich umstrukturiert, um die heterogenen Aufgaben des im Wandel befindlichen Segments besser bewältigen zu können. Geplant ist die Aufspaltung in zwei Bereiche. Bartz soll demnach im Range eines Managing Directors den abzuspaltenden Bereich Strategie & Projekte leiten. Bartz soll demnach den Ausbau des Asset- und Wealth-Managements vorantreiben, mit dem die Commerzbank ihre Abhängigkeit von den Zinserträgen reduzieren will. In den neuen Bereich sollen die bisherigen Abteilungen Segmentstrategie und Projektmanagement & Nachhaltigkeit überführt werden. (Börsen-Zeitung)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/brb

(END) Dow Jones Newswires

June 19, 2024 00:36 ET (04:36 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.