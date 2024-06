Analysten haben ihre Einschätzungen für die Aktie von Nike Inc (NYSE:NKE) überarbeitet und dabei gemischte Aussichten gegeben. Eine namhafte Analysefirma, Evercore ISI, setzte das Kursziel von Nike herab, von $117 auf $110, und behielt dabei ihre positive Einschätzung "Outperform" bei. Die neue Prognose spiegelt die schwierigen Marktbedingungen und gemischten Ergebnisse der jüngsten Produktstarts wider. Zusätzlich zu einem möglichen Rückgang des Umsatzes für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 wurden auch potenzielle Stornierungen für den Herbst 2024 angeführt, was zu geringeren Umsatzerwartungen führen könnte. Dennoch sieht Evercore ISI mittelfristig die Chance auf eine bedeutende Erholung für Nike und hebt die aggressive Herangehensweise der Firma an Kostenersparnissen und Innovationen als Grund [...]

