The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.06.2024
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.06.2024
ISIN Name
DE000HLB3CN8 LB.HESS.-THR.IS.06B/2016
DE000A19WVN8 R-LOGITECH 18/24
CH0282857868 BASEL-LANDSCH. 15-24
CH0283727367 BCA CANT. TICINO 15-24
XS1592884123 SANTANDER UK 17/UND. FLR
DE000A3LJCA6 R-LOGITECH 18/24
DE000A0JDCH4 LINGOHR GL EQ. MC INVESTMENT
US46647PCK03 JPMORG.CHASE 21/25 FLR
XS2193734733 DELL BK INTL 20/24
XS1028952403 KENIA, REPUBLIK14/24 REGS
XS2193969370 UPJOHN FINAN 20/24
XS2126084750 VIRGIN MON.UK 20/25FLRMTN
DE000HLB74P8 LB.HESS.THR.CARRARA06A/22
DE000A3MP7M9 KRED.F.WIED.22/24 MTN
SE0016275077 VNV GLOBAL 21/24
US46647PCL85 JPMORG.CHASE 21/25 FLR
DE000HLB70Y8 LB.HESS.THR.CARRARA03P/22
XS2016807864 CREDIT AGR. 19/24 MTN
US40434CAD74 HSBC USA INC. 14/24
FR0010089839 C.F.FINANC.LOC. 04/24 FLR
US969457BW96 WILLIAMS COS INC. 14/24
BE0002474493 BELFIUS BK 14/24 MTN
CH0482172415 GRANTY PPTYS 19/24
US24422ETT63 DEERE -JOHN- CAP. 2024
US298785HX70 EIB 19/24
BE0000332412 BELGIQUE 14-24 72
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.06.2024
ISIN Name
DE000HLB3CN8 LB.HESS.-THR.IS.06B/2016
DE000A19WVN8 R-LOGITECH 18/24
CH0282857868 BASEL-LANDSCH. 15-24
CH0283727367 BCA CANT. TICINO 15-24
XS1592884123 SANTANDER UK 17/UND. FLR
DE000A3LJCA6 R-LOGITECH 18/24
DE000A0JDCH4 LINGOHR GL EQ. MC INVESTMENT
US46647PCK03 JPMORG.CHASE 21/25 FLR
XS2193734733 DELL BK INTL 20/24
XS1028952403 KENIA, REPUBLIK14/24 REGS
XS2193969370 UPJOHN FINAN 20/24
XS2126084750 VIRGIN MON.UK 20/25FLRMTN
DE000HLB74P8 LB.HESS.THR.CARRARA06A/22
DE000A3MP7M9 KRED.F.WIED.22/24 MTN
SE0016275077 VNV GLOBAL 21/24
US46647PCL85 JPMORG.CHASE 21/25 FLR
DE000HLB70Y8 LB.HESS.THR.CARRARA03P/22
XS2016807864 CREDIT AGR. 19/24 MTN
US40434CAD74 HSBC USA INC. 14/24
FR0010089839 C.F.FINANC.LOC. 04/24 FLR
US969457BW96 WILLIAMS COS INC. 14/24
BE0002474493 BELFIUS BK 14/24 MTN
CH0482172415 GRANTY PPTYS 19/24
US24422ETT63 DEERE -JOHN- CAP. 2024
US298785HX70 EIB 19/24
BE0000332412 BELGIQUE 14-24 72