The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.06.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.06.2024ISIN NameDE000HLB3CN8 LB.HESS.-THR.IS.06B/2016DE000A19WVN8 R-LOGITECH 18/24CH0282857868 BASEL-LANDSCH. 15-24CH0283727367 BCA CANT. TICINO 15-24XS1592884123 SANTANDER UK 17/UND. FLRDE000A3LJCA6 R-LOGITECH 18/24DE000A0JDCH4 LINGOHR GL EQ. MC INVESTMENTUS46647PCK03 JPMORG.CHASE 21/25 FLRXS2193734733 DELL BK INTL 20/24XS1028952403 KENIA, REPUBLIK14/24 REGSXS2193969370 UPJOHN FINAN 20/24XS2126084750 VIRGIN MON.UK 20/25FLRMTNDE000HLB74P8 LB.HESS.THR.CARRARA06A/22DE000A3MP7M9 KRED.F.WIED.22/24 MTNSE0016275077 VNV GLOBAL 21/24US46647PCL85 JPMORG.CHASE 21/25 FLRDE000HLB70Y8 LB.HESS.THR.CARRARA03P/22XS2016807864 CREDIT AGR. 19/24 MTNUS40434CAD74 HSBC USA INC. 14/24FR0010089839 C.F.FINANC.LOC. 04/24 FLRUS969457BW96 WILLIAMS COS INC. 14/24BE0002474493 BELFIUS BK 14/24 MTNCH0482172415 GRANTY PPTYS 19/24US24422ETT63 DEERE -JOHN- CAP. 2024US298785HX70 EIB 19/24BE0000332412 BELGIQUE 14-24 72