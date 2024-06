The following instruments on XETRA do have their first trading 19.06.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 19.06.2024Aktien1 NO0013209239 Hermana Holding ASA2 NO0013257410 Argeo AS3 CA2985962067 Eureka Lithium Corp.Anleihen/ETF/Fonds1 US437076DD13 The Home Depot Inc.2 DE000DW6AD51 DZ BANK AG3 DE000DJ9AK23 DZ BANK AG4 DE000DJ9AK56 DZ BANK AG5 US437076DC30 The Home Depot Inc.6 US437076DB56 The Home Depot Inc.7 US11271LAM46 Brookfield Finance Inc.8 US15189WAS98 CenterPoint Energy Resources Corp.9 XS2847688251 ProLogis International Funding II S.A.10 DE000HLB57C1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale11 XS2837840706 Slovenska Izvozna in Razvojna Banka d.d.12 US437076CX85 The Home Depot Inc.13 US437076CZ34 The Home Depot Inc.14 IE0000VKUF67 Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF15 LU1891775774 Lupus alpha Micro Champions A