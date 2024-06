DJ UPDATE/MORNING BRIEFING - USA/Asien

(NEU: japanische Exportdaten)

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertags Juneteenth geschlossen.

TAGESTHEMA

Der neue Präsident der Federal Reserve von St. Louis, Alberto Musalem, geht davon aus, dass es Monate oder noch länger dauert, bis die Bedingungen eine Zinssenkung rechtfertigen. "Ich werde eine Periode günstiger Inflationsbedingungen, moderater Nachfrage und eines sich ausweitenden Angebots sehen müssen, um zuversichtlich zu sein, dass eine Zinssenkung angemessen ist", sagte Musalem in seiner ersten Rede auf dem neuen Posten. Es könne Monate, oder wahrscheinlicher Quartale dauern, bis es soweit ist, fügte er hinzu. Er würde auch Zinserhöhungen mittragen, wenn die Inflation unerwartet wieder angeheizt wird.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 5.492,00 +0,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 19.942,50 +0,1% Nikkei-225 38.469,94 -0,0% Hang-Seng-Index 18.259,51 +1,9% Kospi 2.790,66 +1,0% Schanghai-Composite 3.019,72 -0,3% S&P/ASX 200 7.762,10 -0,2%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Deutlich gesunkene US-Renditen und der Höhenflug von Nvidia befeuern Technologiewerte. Allerdings sorgt das nicht für einen breiten Anstieg an den Börsen. Auffallend deutlich nach oben geht es in Hongkong (+1,9%) und Seoul (+1,0%), wo KI-Fantasie die Technologietitel und damit auch die Indizes nach oben treibt. An anderen Plätzen geht es zum Teil auch moderat nach unten. Der Schanghai-Composite gibt nach. Im chinesischen Kernland hielten sich Anleger wegen möglicher Änderungen der Regulierung zurück, heißt es mit Blick auf das jährliche Lujiazui Forum, auf dem Regierungs- und Behördenvertreter sprechen. Auch in Schanghai steigen aber Halbleiterwerte. In Hongkong steigen Lenovo nach dem Vortagesanstieg um weitere 5,2 Prozent. Der japanische Nikkei-Index legt nur moderat zu. Dass die japanischen Exporte im Mai angetrieben von der Yen-Schwäche so deutlich zulegten wie seit Ende 2022 nicht mehr, sorgt kaum für Auftrieb. Auch in Tokio liegen Halbleiter- und Technologietitel vorn. Advantest steigen um 3,3 Prozent. In Seoul verteuern sich im Chipsegment Samsung Electronics und SK Hynix um 3,1 bzw. 1,9 Prozent. Hyundai Motor ziehen um weitere 1,2 Prozent an - befeuert von den Börsenplänen der indischen Tochter.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 38.834,86 +0,1% 56,76 +3,0% S&P-500 5.487,03 +0,3% 13,80 +15,0% Nasdaq-Comp. 17.862,23 +0,0% 5,21 +19,0% Nasdaq-100 19.908,86 +0,0% 6,11 +18,3% Dienstag Montag Umsatz NYSE (Aktien) 933 Mio 825 Mio Gewinner 1.600 1.650 Verlierer 1.180 1.131 Unverändert 107 95

Gut behauptet - Die US-Börsen konsolidierten ihre jüngsten Gewinne. Auftritte diverser Notenbanker bewegten den Markt nicht, weder befeuerten sie noch dämpften sie die Zinssenkungserwartungen. Auch die etwas unter den Erwartungen liegenden Einzelhandelsumsätze und die etwas besser als gedacht ausgefallene Industrieproduktion gaben den Kursen keine Impulse. Beobachter sprachen auch von Zurückhaltung vor dem handelsfreien Feiertag am Mittwoch. Nvidia kletterten um 3,5 Prozent auf Rekordhoch, womit das Unternehmen die bisherige Nummer eins Microsoft (-0,5%) als wertvollstes US-Unternehmen ablöste. Knapp dahinter folgt auf dem dritten Platz Apple (-1,1%). Ebenfalls im Technologiesektor gewannen Dell 5 und Micron 3,8 Prozent. Neben Nvidia sehen Analysten auch diese beiden Unternehmen als Nutznießer des KI-Booms. Zudem stützten im Technologiesektor gesunkene Marktzinsen. Lennar büßten 5 Prozent ein. Der Hausbauer enttäuschte mit seinem Ausblick. Silk Road Medical schossen um 24 Prozent in die Höhe. Boston Scientific (+0,2%) übernimmt die Gesellschaft.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,71 -5,9 4,77 28,7 5 Jahre 4,24 -6,9 4,30 23,5 7 Jahre 4,21 -7,0 4,28 24,2 10 Jahre 4,21 -6,7 4,28 33,5 30 Jahre 4,35 -6,0 4,41 37,5

Die etwas schwächer als erwartet ausgefallenen Einzelhandelsumsätze kamen den Zinssenkungshoffnungen zupass. Die Renditen sanken nach dem Anstieg des Vortages wieder. Die Auktion 20-jähriger US-Anleihen traf auf lebhaftes Interesse, wie zuvor schon die Auktionen 10- und 30-jähriger Schuldtitel. Anleger wollten sich die aktuell noch hohen Zinsen sichern, ehe die Fed diese zu senken beginne, vermutete ein Marktteilnehmer.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 10:09 % YTD EUR/USD 1,0736 -0,0% 1,0741 1,0722 -2,8% EUR/JPY 169,44 -0,1% 169,53 169,56 +8,9% EUR/GBP 0,8449 -0,0% 0,8451 0,8457 -2,6% GBP/USD 1,2708 -0,0% 1,2710 1,2679 -0,2% USD/JPY 157,83 -0,0% 157,84 158,15 +12,0% USD/KRW 1.381,99 +0,2% 1.379,77 1.383,13 +6,5% USD/CNY 7,1108 +0,0% 7,1088 7,1113 +0,2% USD/CNH 7,2757 +0,1% 7,2701 7,2744 +2,0% USD/HKD 7,8085 +0,0% 7,8069 7,8068 -0,0% AUD/USD 0,6665 +0,1% 0,6656 0,6612 -2,1% NZD/USD 0,6132 -0,2% 0,6142 0,6101 -3,0% Bitcoin BTC/USD 65.433,08 +0,3% 65.209,12 65.743,50 +50,3%

Der Dollar zeigte sich wenig verändert. Der Euro kostete im späten US-Handel etwa 1,0735 Dollar.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,56 81,57 -0,0% -0,01 +12,5% Brent/ICE 85,39 85,33 +0,1% +0,06 +12,1%

Die Ölpreise legten erneut deutlicher zu, getrieben von Spekulationen auf eine rege Nachfrage während der Urlaubssaison. Der Preis für ein Barrel US-Rohöl der Sorte WTI stieg um 1,5 Prozent auf 81,57 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.328,43 2.329,39 -0,0% -0,95 +12,9% Silber (Spot) 29,44 29,54 -0,4% -0,10 +23,8% Platin (Spot) 975,38 977,50 -0,2% -2,13 -1,7% Kupfer-Future 4,51 4,49 +0,5% +0,02 +14,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Gold profitierte von gesunkenen Anleiherenditen. Der Preis für die Feinunze stieg um 0,5 Prozent auf 2.331 Dollar.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR

KONJUNKTUR JAPAN

Exporte Mai +13,5% (PROGNOSE: +12,8%) gegenüber Vorjahr

Handelsbilanz Mai Defizit 1,2213 Bill JPY (PROGNOSE: Defizit 880 Mrd JPY)

BOEING

Chef David Calhoun hat sich während einer Anhörung im US-Kongress zur Qualitätskrise beim Flugzeughersteller bei den Familien entschuldigt, die bei zwei 737-Max-Abstürzen Angehörige verloren haben. Er räumte ein, dass Whistleblower im Unternehmen manchmal mit Gegenwind von ihren Vorgesetzten konfrontiert seien.

CITIGROUP

Das Investmentbanking brummt. CFO Mark Mason erwartet im zweiten Quartal einen Anstieg der Erträge um 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie er auf dem Kapitalmarkttag der US-Bank sagte. Einen kräftigen Anstieg sieht er im Bereich Fusionen und Übernahmen. Im Handelsgeschäft erwartet er eine stabile Entwicklung.

TIKTOK

Die US-Federal Trade Commission hat eine Zivilklage gegen TikTok wegen mutmaßlicher Verstöße gegen ein Gesetz zum Schutz der Online-Datenschutzrechte von Kindern empfohlen. Die FTC teilte mit, sie habe bei einer Untersuchung im Zusammenhang mit einer früheren rechtlichen Einigung zwischen TikTok und der US-Regierung möglicherweise neue Gesetzesverstöße festgestellt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 19, 2024 01:29 ET (05:29 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.