Die Firma befördert einen ausgewiesenen Fachexperten in der Qualitätssicherung zum Leiter einer wichtigen Region

Qualitest, ein globaler Marktführer für AI unterstützte Qualitätssicherung hat Robert Bonomo zum Managing Director der neu geschaffenen DACH Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) ernannt

Robert blickt auf eine über 30 jährige Karriere zurück mit Schwerpunkten in Informations-Technolgie (IT) und Business Transformation. Der geborene Schweizer war zuletzt Head of Sales DACH, Mitglied der Geschäftsleitung und Verwaltungsratsmitglied bei der Firma Cognizant Technology Solutions. Davor war er in verschiedenen, leitenden Funktionen bei der Schweizer Grossbank UBS angestellt u.a. als Executive Director und Leiter von Central Testing Services.

"Qualitest ist gemäss unabhängigen Analysten weltweit führend mit der AI unterstützten Qualitätssicherung und somit bestens aufgestellt für eine glänzende Zukunft» sagt Robert Bonomo. Seine Prioritäten sind die Stärkung von existierenden Kundenbeziehungen und weiteres Wachstum durch die Unterstützung von Kunden als Thought Leader in den Bereichen CI/CD, DevOps, Automatisierung, Applikations Modernisierung und AI unterstützte Qualitätssicherung.

Robert besitzt unter anderem einen Universitätsabschluss in Betriebswirtschaft der Simon School of Business Universität Rochester, New York. Er hat sein technisches Fachwissen und seine Führungsqualitäten auch in der Ausbildung von Lernenden Applikationsentwicklern erfolgreich eingebracht.

«Robert hat einen hervorragenden Leistungsausweis und versteht die Feinheiten des Geschäfts in der DACH Region» sagt Anbu Muppidathi, CEO of Qualitest.

Die Firma Qualitest unterstützt über 50 Kunden in der DACH Region mit Services in den Bereichen Digital Engineering und Qualitätssicherung.

Über Qualitest

Qualitest ist der weltweit führende Anbieter von Managed-Services im Bereich AI unterstützter Qualitätssicherung. Sie hilft Firmen in der Transition vom konventionellen, funktionellen Testing hin zu innovativen Lösungen wie Automatisierung, AI, Blockchain und XR (Erweiterte Realität). Qualitest limitiert dabei das Business Risiko, das bei der digitalen Adaption entsteht, durch spezifische Qualitätssicherungslösungen die das Industriespezifische Expertenwissen z.B. im Technologiesektor, Telekommunikation, Finanz und Versicherungen, Gesundheitswesen, Medien, Produktherstellung, Handel und Verteidigung hochskaliert. Unsere skalierbaren Lösungen beschützen Marken durch die Sicherstellung der Mehrwert Generation mit einem Fokus auf Kunden-Erlebnisse und Einführungs-Schnelligkeit. Qualitest hat Niederlassungen rund um den Globus und beschäftigt aktuell mehr als 7000 Mitarbeiter.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240618214849/de/

Contacts:

Qualitest Media Contact

Lauren Perry

SlicedBrand for Qualitest

lauren@slicedbrand.com