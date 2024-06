© Foto: Oleg Gamulinskiy auf Pixabay



Während der US-Gesamtmarktindex S&P 500 auf immer neue Höhen steigt, wächst gleichzeitig die Furcht vor einer Rezession - das ruft Shortseller auf den PlanWährend sich Analysten, Experten und Marktbeobachter derzeit vor allem darüber streiten, wie viel Potenzial der in diesem Jahr bereits sehr gut gelaufene Aktienmarkt noch hat, machen Shortseller bereits Nägel mit Köpfen. Schwächere Wirtschaftsdaten rufen Leerverkäufer auf den Plan Vor dem Hintergrund einer Reihe zuletzt schwacher Wirtschaftsdaten, darunter auch die am Dienstagmittag erneut unter den Erwartungen liegenden US-Einzelhandelsumsätze, haben Leerverkäufer in den vergangenen Wochen ihr Engagement vor allem in Konsumaktien …