DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf etwas leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Mittwochvormittag gegen 8.05 Uhr 12 Ticks niedriger mit 132,51 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 132,62 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 132,73, das -tief bei 132,50 Prozent. Umgesetzt wurden 15.083 Kontrakte. "Nach der Flucht in Sicherheit in der vergangenen Woche setzt sich die Normalisierung fort", so ein Marktteilnehmer. Als unterstützt gilt der Bund-Future um 132 Prozent.

