Der DAX konnte gestern an die jüngsten Erholungstendenzen anknüpfen und sich um 0,4% auf 18.132 verbessern. Rückblick: Als Reaktion auf den Vorwochenverlust (-3%) und den Rückfall auf das aktuelle Juni-Tief, das am Freitag bei 17.951 markiert worden war, hat der deutsche Leitindex am gestrigen Dienstag an die Aufwärtsbewegung vom Wochenauftakt (0,4%) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...