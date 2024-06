Ford gestattet ab sofort allen seinen US-Händlern, E-Fahrzeuge zu verkaufen und zu warten. Bisher war die Verkaufsberechtigung von elektrischen Autos an bestimmte Anforderungen gekoppelt. Nach Gesprächen mit seinen Händlern geht Ford nun diesen Schritt, um seine E-Autos näher an die potenziellen Kunden zu rücken. Mit dem Vorstoß will Ford das Geschäft seiner defizitären E-Auto-Sparte Model e vorantreiben. Bisher mussten sich Händler über ein Programm ...

