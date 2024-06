SMA Solar überraschte in der Nacht mit explosiven Neuigkeiten. Das Unternehmen hat die Nachfrage völlig falsch eingeschätzt und muss die Jahresprognose erheblich senken. Nvidia steigt zum wertvollsten Unternehmen der Welt auf und setzt dabei neue Rekorde. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,33 Billionen US-Dollar schlägt man sogar Apple und Microsoft. Vodafone verkauft seine Beteiligung an Indus Towers. Eine Rumpfbeteiligung bleibt allerdings in der Bilanz stehen.Der Aktienhandel in Asien spaltet sich am Morgen in China und den Rest auf. Die chinesischen ...

