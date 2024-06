© Foto: Alex Brandon/AP/dpa



Trump Media sagte am Dienstag, dass die SEC einigen ihrer Investoren erlaubt hat, bestimmte Wertpapiere weiterzuverkaufen und bestimmte Optionen zur Ausübung zur Verfügung zu stellen. Die Aktie crasht - wie erwartet.Der Trump-Media-Aktie ist im nachbörslichen US-Handel um mehr als 17 Prozent abgestürzt, nachdem der Eigentümer der Truth Social-App mitgeteilt hatte, dass die Registrierung zusätzlicher Aktien von der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) für wirksam erklärt worden war. Marktteilnehmer befürchten, dass die Maßnahmen das Gesamtangebot an Aktien aufblähen und damit den Kurs der Aktie senken würden. Der Aktienkurs war bereits während des regulären Handels um …