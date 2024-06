EQS-News: The NAGA Group AG / Schlagwort(e): Kapitalmarkttag/Konferenz

19.06.2024 / 09:00 CET/CEST

The NAGA Group AG: Kapitalmarkttag 2024 - Save the Date



Hamburg, 19. Juni 2024 - The NAGA GROUP AG (XETRA: N4G , ISIN: DE000A161NR7 ), Anbieter der All-in-One Finanz-SuperApp NAGA, lädt Analysten, Investoren, Aktionäre sowie Medien und Partner zur virtuellen Teilnahme an ihrem Kapitalmarkttag ein, am 11. Juli 2024, 16.00 Uhr MESZ. Der Kapitalmarkttag 2024 wird wertvolle Einblicke in die strategische Vision und die Wachstumsambitionen von The NAGA Group geben. Octavian Patrascu, der neu ernannte CEO von The NAGA Group, wird durch den virtuellen Kapitalmarkttag 2024 führen und die jüngsten Erfolge des Unternehmens, dessen Zukunftspläne und den weiteren innovativen Kurs der Gruppe erläutern.



HIGHLIGHTS Unternehmensperformance: Finanzergebnisse und Meilensteine H1 2024

Zusammenschluss mit CAPEX.com: Strategische Zielsetzung ausgerichtet auf Steigerung von Profitabilität und Marktpräsenz

Innovation und Technologie: CEO Octavian Patrascu über seine Vision für die Gruppe, einschließlich der Verbreitung der NAGA SuperApp

Zukunftspläne: Upgrades der NAGA-App und des Ökosystems mit Schwerpunkt auf User Experience, Integration von KI und der Möglichkeit für Nutzer, ihre eigenen Finanzinstrumente zu erstellen Der Kapitalmarkttag 2024 von The NAGA Group findet virtuell statt. Neben der Präsentation in englischer Sprache wird eine deutsche Übersetzung angeboten. Im Anschluss an die Präsentation findet eine Q&A-Runde statt.



REGISTRIERUNG Um sich für den virtuellen Kapitalmarkttag 2024 zu registrieren, klicken Sie bitte hier . Im Anschluss an die Veranstaltung werden Informationen im Investor Relations Bereich der Unternehmenswebseite zur Verfügung gestellt, den Sie hier finden. Dort wird auch eine PDF-Datei der Präsentation, eine vollständige Aufzeichnung der Live-Veranstaltung und zusätzliches Begleitmaterial zu finden sein.



Über NAGA NAGA ist ein führendes deutsches Fintech-Unternehmen, das eine SuperApp anbietet, mit dem Ziel, Social Trading, Investitionen in Aktien, Kryptowährungen und Neo-Banking in einer einheitlichen Plattform zu vereinen, die von seiner eigenen fortschrittlichen Technologie angetrieben wird. NAGA ist in über 100 Ländern mit 9 lokalen Büros tätig und bietet eine breite Palette von Dienstleistungen für Fiat- und Kryptowährungen an. Die Plattform verfügt über eine physische VISA-Karte mit Fiat- und automatischer Kryptowährungsumrechnung sowie Cashback, dynamische soziale Feeds und fortschrittliche Autokopierfunktionen, die es den Nutzern ermöglichen, die Strategien erfolgreicher Händler zu replizieren. NAGA wurde für eine globale Gemeinschaft entwickelt und bietet ein integratives und effizientes Finanzökosystem für persönliche Finanzen und Handel.



Investor-Relations-Kontakt The NAGA Group AG

Michael Milonas

Mitgründer und stellvertretender CEO

ir@naga.com



