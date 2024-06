ChargePoint (NYSE: CHPT), ein führender Anbieter von vernetzten Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, gibt heute eine Reihe von Updates und Ergänzungen seiner be.ENERGISED-Plattform bekannt. Bei der Plattform handelt es sich um eine europäische Softwarelösung für das Management von Ladenetzwerken sowie Elektromobilitätsdiensten im großen Maßstab.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240619979717/de/

(Photo: Business Wire)

be.ENERGISED verwaltet inzwischen über 900 Ladestationsmodelle von mehr als 100 Herstellern. Zu den neuen Funktionen, Angeboten und Erweiterungen gehören:

Das erste Zahlungsterminal, das die neuen OCPI v2.2.1 Direct Payment Module-Industriestandards erfüllt und mit der kürzlich eingeführten AFIR übereinstimmt.

eMobility Service Provider (eMSPs) können das Roaming-Netzwerk der Lösung nutzen, um ihren Fahrern ausgewählten Zugang zu mehr als 750.000 Stationen in ganz Europa zu ermöglichen. Charge Point Operators (CPOs) können ihre Stationen der Öffentlichkeit und allen Fahrern der großen eMSPs mittels Roaming-Vereinbarungen der be.ENERGISED COMMUNITY mit wenigen Mausklicks zugänglich machen.

Darüber hinaus ist die CP6000 die flexibelste und wartungsfreundlichste globale AC-Ladelösung von ChargePoint jetzt auf der be.ENERGISED-Plattform für ausgewählte Kunden verfügbar. Die CP6000 ist auf Skalierbarkeit, Flexibilität und Zuverlässigkeit ausgelegt und bietet AC-Laden für ein- oder dreiphasigen Strom mit einer anpassbaren Leistung von 3,7 bis 22 kW pro Anschluss.

Die be.ENERGISED-Plattform von ChargePoint vereint Services für CPOs und eMSPs, einschließlich Mehrwertsteuerabwicklung, automatisierte Rechnungsstellung und Rationalisierung von Finanzoperationen für multinationale Ladeanbieter. Mit über 85.000 Ladepunkten und 30 Millionen Ladevorgängen pro Monat ist be.ENERGISED in seiner Größe und Erfahrung einzigartig in der Branche. Die Software ist eine End-to-End-Lösung, die jeden Schritt des Ladevorgangs abdecken kann und unübertroffene Flexibilität und Modularität für alle Anwendungsfälle bietet.

Die Ladeinfrastruktur von Elektrofahrzeugen entwickelt sich rasant weiter, wobei die Betreiber von Ladestationen (CPOs) und eMSPs immer anspruchsvoller werden und oft auf viele verschiedene Ladegeräte und Hunderte von Softwareintegrationen mit Partnern angewiesen sind. In dem Maße, in dem ihr Fachwissen zunimmt, steigen auch ihre Anforderungen. Sie wandeln sich von anfänglichen Lösungen zu komplexen Netzwerken, die robusten Schutz und Management erfordern. Dieser Wandel bedeutet einen Übergang von den Anfängen der "Greenfield"-Projekte zur heutigen "Brownfield"-Umgebung, in der bestehende Investitionen in Ladehardware neben der Implementierung neuer Infrastruktur zukunftssicher gemacht werden müssen. Obwohl ständig neue Ladestationen in Betrieb genommen werden, ist es für die Gewährleistung eines zuverlässigen Netzes erforderlich, dass ältere Hardware genauso gut weiterhin funktioniert. All dies unterstreicht den Bedarf an einer flexiblen Softwarelösung wie be.ENERGISED.

"Neue Marktanforderungen erfordern fortschrittliche Lademanagement-Plattformen mit innovativen Funktionen für die Zukunft", sagt Andreas Blin, Director for Service Provision bei ChargePoint. "be.ENERGISED ist seit über 10 Jahren führend auf dem Markt und erfüllt die Herausforderungen von Ladeanbietern und stellt sicher, dass sowohl neue als auch bestehende Infrastrukturen in einem immer dynamischeren Umfeld bestehen können."

Seit der Übernahme von be.ENERGISED vor drei Jahren hat ChargePoint das Produkt kontinuierlich gepflegt und weiterentwickelt, um die Marktführerschaft zu sichern und gleichzeitig maßgeschneiderte Lösungen für internationale Kunden zu liefern. be.ENERGISED ist damit die flexibelste und umfassendste Lösung auf dem Markt, die für die Zukunft entwickelt wurde, ohne die Vergangenheit zu vergessen.

Um mehr über die be.ENERGISED-Plattform von ChargePoint zu erfahren, klicken Sie hier oder besuchen Sie ChargePoint vom 19. bis 21. Juni 2024 auch auf der Power2Drive in München. Sie finden den Stand B6.111 in Halle B6 der Messe München:

https://www.powertodrive.de/exhibitorlist/chargepoint-germany-gmbh

Über ChargePoint Holdings, Inc.

ChargePoint entwickelt ein neues Ladenetzwerk, mit dem alle Menschen und Waren elektrisch von A nach B kommen. Seit 2007 setzt sich ChargePoint dafür ein, Unternehmen und Autofahrern den Einstieg in die Elektromobilität mit einem der größten Ladenetzwerke und einem umfassenden Portfolio an Ladelösungen zu erleichtern. Die ChargePoint Cloud-Plattform im Abonnement und die softwaredefinierte Hardware beinhalten Optionen für jedes Ladeszenario von Privathaushalten und Mehrfamilienhäusern bis hin zu Arbeitsplätzen, Parkplätzen, Gastgewerbe, Einzelhandel und Transportflotten jeglicher Art. Heute hat man mit einem ChargePoint-Konto Zugang zu Hunderttausenden von Ladestationen in Europa und Nordamerika. Weitere Informationen finden Sie im ChargePoint-Pressebereich, auf der ChargePoint Investor Relations-Seite oder kontaktieren Sie die nordamerikanischen oder europäischen Pressestellen von ChargePoint oder Investor Relations.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240619979717/de/

Contacts:

Kontakt ChargePoint

John Paolo Canton

Vice President, Communications

JP.Canton@chargepoint.com

Matthew Enevoldson

Senior Manager, Communications Europe

Matthew.Enevoldson@chargepoint.com

media@chargepoint.com

Kontakt Presse

Akima Media

Christina M. Rottmair Philipp Wilhelm Kimberly Wagner

+ 49 89 17959 18-0

chargepoint@akima.de