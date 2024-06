HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hypoport von 215 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erholung nehme Formen an, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit Blick auf die Aktie und den Hypothekenmarkt. Die Zielsetzungen des Finanzierungsdienstleisters für dieses Jahr wirkten nun konservativ. Die operativen Hebel, über die das Unternehmen in Zeiten der Markterholung verfüge, seien groß./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2024

