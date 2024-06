Für die Papiere von SAP ging es am gestrigen Dienstag mit einem kleinen Plus von 0,1% auf einen Endstand bei 176,00 EUR. Rückblick: Die SAP-Aktie war Ende Mai in einer schnellen Korrektur auf 165,26 EUR zurückgefallen. Bereits in der ersten Juni-Woche drehten die Kurse jedoch direkt wieder nach oben (+6,9%) und schoben sich erneut an die 180er-Marke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...